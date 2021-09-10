Археологи исследовали многочисленные каменные изделия и остатки от них вблизи замка Халленштайн, Швабская Юра, Германия. Возраст археологических артефактов составляет от 50 тысяч до 42 тысяч лет. В этот период Homo sapiens еще не прибыли в этот регион, поэтому орудия точно принадлежат неандертальцам.

Интересно Неандертальцы умели изготавливать технологические орудия для убийства: исследование



Стоянки эпохи среднего палеолита в Швабской Юре / Фото PLoS ONE

Умение неандертальцев изготавливать орудия

Неандертальцы использовали камень для изготовления лезвий, скребков, ручных топоров с одним лезвием и наконечников для копий, которые использовались для охоты.

Для изготовления каменных орудий иногда использовались различные техники. Ученые изучают и экспериментируют, чтобы лучше понять как именно жили "люди" того времени.

Собирая многочисленные археологические артефакты, ученые могут проследить, как обычный камень превращал сначала на промежуточный предмет, а затем и на готовый инструмент. Такие исследования находок позволяют понять весь процесс того, как жители древней Германии обрабатывали камень или кость.

Например, археологи заметили, что для изготовления одного и того же предмета часто использовались различные техники. Иногда это могли быть разные техники в течение всего этапа изготовления, а иногда – новый метод применялся только на определенном этапе.

Неандертальцы использовали разветвленную производственную систему, в которой различные методы, известные производителям, применялись к одному основному куску камня. Это свидетельствует о наличии у "людей" сильной трехмерной визуализации, творчества и гибкого умственного планирования.