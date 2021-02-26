Движение магнитных полюсов Земли, которое произошло 42 тысячи лет назад, могло повлечь множество изменений окружающей среды, солнечные бури и вымирание неандертальцев. По мнению ученых, это явление вполне может повториться.

Магнитное поле Земли выполняет роль щита от негативного воздействия солнечного излучения. Но геомагнитное поле не является стабильным по силе и направлению и оно обладает способностью переворачиваться или вращаться.

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Новое исследование ученых

Группа исследователей из Сиднейского университета Нового Южного Уэльса и Южно-Австралийского музея заявляет, что вращение полюсов вместе со сменой солнечных ветров могло повлечь за собой ряд глобальных климатических изменений. Они привели к изменениям окружающей среды и массовому вымиранию.

Ученые проанализировали кольца, найденные на древних новозеландских деревьях каури, некоторые из которых хранились более 40 тысяч лет. С их помощью они создали временной масштаб временного изменения атмосферы Земли.

Используя радиоуглеродное датирование, команда изучала поперечные срезы деревьев годовые кольца, которые служат естественной меткой времени. Таким образом они отследили изменения уровня радиоуглерода во время вращения полюсов. Свой новый часовой график команда сравнила с записями на местах из пещер, ледяных ядер и торфяников по всему миру.



Изучая поперечные срезы деревьев, ученые отследили изменения уровня радиоуглерода во время вращения полюсов / Фото buildingconservation

"Конец света"

Исследователи обнаружили, что перелом привел к "выраженным изменениям климата". Их моделирование показало, что рост ледяного покрова и ледников в Северной Америке, а также изменения основных поясов ветра и тропических штормовых систем, происходили еще до периода переключения магнитных полюсов. Это явление ученые назвали "событием Адамса".

Фактически, магнитное поле Земли почти исчезло и открыло планету для всех этих частиц высокой энергии из космоса. Это было бы невероятно страшное время, почти как конец света,

– рассказывают исследователи.

Они утверждают, что событие Адамса может объяснить многие эволюционные тайны Земли, включая вымирание неандертальцев и внезапное появление фигуративного искусства в пещерах по всему миру.

Накануне события Адамса магнитное поле Земли снизилось до 6% от своей силы, тогда как Солнце пережило несколько длительных периодов активности.

Из-за ослабления магнитного поля на планету попало нефильтрованное излучения из космоса, которое разорвало частицы воздуха в атмосфере, разделяя электроны и излучая свет. Этот процесс называется ионизацией. Ионизированный воздух "поджарил" озоновый слой, вызвав волну климатических изменений по всему земному шару.

Как спасались люди

Ионизированный воздух также увеличил бы частоту электрических штормов. Именно это, по мнению ученых, заставило людей искать убежища в пещерах.

Удивительные образы, созданные в пещерах за это время, сохранились. В то же время другие виды искусства на открытых площадках с тех пор исчезли, и кажется, что искусство внезапно начинается 42 тысячи лет назад,

– говорят исследователи.



Неандертальцы вынуждены были прятаться от стихий в пещерах / Фото hyperaxion

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Будущий разворот

Эксперты считают, что сейчас происходит быстрое перемещение северного магнитного полюса через Северное полушарие. Это может сигнализировать об очередном развороте на картах.

Если бы подобное событие произошло сегодня, последствия для современного общества были бы катастрофическими. Космическое излучение уничтожило бы наши электрические и спутниковые сети,

– считают ученые.

Поворот магнитного полюса или резкое изменение активности Солнца могут спровоцировать глобальное изменение климата на всей планете.

Человеческая деятельность уже привела к тому, что уровень углерода в воздухе вырос до невиданных ранее показателей. Ученые говорят, что нужно срочно уменьшить выбросы углерода, чтобы такое событие снова не повторилась.