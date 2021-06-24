Неизвестно, встречались ли эти два вида друг с другом. Не сохранилось никаких доказательств встречи. Однако две найденные археологами стоянки расположены примерно в 40 километрах друг от друга и существовали примерно одновременно.

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Что нашли археологи

Около 50 000 лет назад группа неандертальцев жила в пустыне Негев, недалеко от современного города Офаким. На месте стоянки не сохранилось костей, поскольку почва содержит высокую концентрацию гипса, который разлагает кости. Однако найденный там каменный набор инструментов типичен для неандертальцев.

Примерно в то же время волна миграции анатомически современных людей достигла участка Бокер-Тахтит. Их кости тоже давно превратились в пыль, но орудия труда, которые там находят, типичны для Homo sapiens эпохи верхнего палеолита.

Находки в Бокер-Тахтите и Офакиме содержали древесный уголь от костров, который подвергается радиоуглеродной датировке. Также была использована оптическая кварцевая датировка, показывающая, когда зерна кварца на участке в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Оба метода показали датировку около 50 000 лет назад.

Это первый раз, когда мы "поймали" в археологическом контексте присутствие двух популяций в одном районе одновременно,

– заявили исследователи.