Не трогайте котиков: российские магазины торгуют ошейниками, которые бьют током за мяуканье

Пользователи Twitter заметили товар, который продают в нескольких российских интернет-магазинах – Яндекс.Маркете, Ozon и Wildberries. Ошейники "АнтиМяу" бьют котов и кошек током, когда те мяукают.

В описании этих товаров указано, что так можно отучить животных нарушать покой. После того как несколько раз ударит электрический разряд, кот перестанет кричать даже без ошейника, думая, что за этим последует боль.

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Карательные технологии для животных

Первой на это обратила внимание пользователь с ником @Moonhalf.

У вас там все в порядке? Вы проверяете товары, размещаемые на ваших площадках? Это нормально, что у вас продаются ошейники "Антимяу" бьющие кошек током?

– написала сначала Moonhalf.

Позже она опубликовала несколько скриншотов со страниц магазинов и отзывов клиентов, купивших товар.

В этих отзывах, например, один покупатель жалуется, что ошейник работает "через раз", поскольку после удара током "кот начинает раздражаться и начинает вопить еще сильнее". Другой же пишет, что хотел бы, чтобы "током сразу колошматило", а не слегка било, поскольку его "старый тупорогий кот уже старый и глухой, что не было учтено при создании технологии.



Так выглядит ошейник "АнтиМяу" / Фото производителя ошейников, которые продавались на маркетплейсах

Реакция соцсетей и продавцов

Пользователи твиттера разделили возмущение автора первоначальной публикации. Они начали массово писать обращения в магазины с просьбами убрать эти товары. Маркетплейс ответили по-разному. Ozon, например, уже начал удалять ошейники со своей площадки и пообещал окончательно избавиться от них в течение двух недель.

Для нас конечно важно гуманное отношение к животным. Спасибо всем, что обратили внимание на ошейники. Мы конечно запретим продажу таких товаров на нашем сайте и уже начали оповещать об этом продавцов,

– сказано в официальном комментарии компании.



Так выглядит ошейник "АнтиМяу" / Фото производителя ошейников, которые продавались на маркетплейсах

Несколько иначе действовал "Яндекс.Маркет". Сначала магазин заявил, что такая продукция не запрещена и будет удалена только по решению суда, но позже рассказал, что договорился с продавцами, чтобы они самостоятельно скрыли ее.

"Мы уже ведем переговоры с продавцами таких ошейников, и многие уже самостоятельно убрали их из продажи на Маркете или планируют сделать это в ближайшее время. Продажа подобных товаров не противоречит закону, но мы понимаем, что они могут причинять вред или дискомфорт животным. Мы очень благодарны нашим пользователям за то, что они обратили на это внимание. А чтобы ситуация не повторилась в будущем, уже сейчас ищем системное решение для пользователей – например, возможность оставить жалобу на товар прямо в его карточке. Спасибо за неравнодушие! отвечают на обращение от имени официальной страницы.

Никакого ответа от маркетплейса Wildberries нет.