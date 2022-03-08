Для всей страны просмотр прямых трансляций Apple теперь недоступен ни на YouTube, ни на официальном сайте. Похоже, российские фанаты, для которых закрытие IKEA оказалось страшнейшей бедой, чем обстрелы украинских городов из "Градов", не смогут узнать, какие устройства сегодня представят в Купертино.

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Что известно

На американском сайте Apple.com можно увидеть анонс сегодняшней презентации, но если перейти на русскую версию сайта, то пользователи увидят старую осеннюю презентацию, на которой были представлены 14- и 16-дюймовые MacBook Pro на базе Apple M1 Pro и M1 Max.

На YouTube-канале Apple посетителей из России встречает сообщения следующего содержания: "Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране".

Россияне прощаются с презентациями Apple / Скриншот ixbt

Презентация Apple

С началом массового вторжения российских войск на территорию Украины тематика технологий отошла на второй план. Мы почти не освещаем темы, не касающиеся войны, предпочитая первоочередные новости. Поэтому, расскажем, что сегодня, 8 марта 2022 года, компания Apple представит новые устройства, среди которых, по словам инсайдеров, новый iPad Air, более мощный Mac Mini, который, вероятно, будет оснащен однокристальной системой Apple M1 Pro или Apple M2, и другие продукты.

Однако главной звездой должен стать новый iPhone SE с возможностью подключения 5G. Точные его характеристики неизвестны, однако смартфону приписывают улучшенные камеры и новый цвет.

Вероятный iPhone SE в новом цвете, который представят сегодня / Фото Luke Miani

Напомним, 1 марта Apple заявила, что приостановила продажи всей своей продукции на территории оккупанта. Компания также ограничила работу Apple Pay и других услуг. Российские государственные СМИ – RT News и Sputnik News – больше не доступны для загрузки в Apple Store за пределами России. Кроме того, по информации издания Bloomberg, Apple закрыла российским разработчикам доступ к рекламной платформе Search Ads, позволяющей им продвигать свои программы в поиске App Store, а пользователям – скорее находить соответствующий сервис. Все рекламные кампании, запущенные в российском App Store, приостановлены, а не будут запускаться.