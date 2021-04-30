Почему Apple не позволяет ремонтировать свою продукцию

Новый план Apple заключается в том, чтобы производить смартфоны и компьютеры из полностью переработанных материалов. Для этого компания работает с переработчиками вторсырья, подталкивая их к внедрению инноваций.

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Однако соглашения, которые Apple заключает с компаниями по переработке электроники, не позволяют последним сортировать устройства которые перерабатываются, отбирая те, которые могли бы быть отремонтированы и использованы повторно.

Как Apple перерабатывает свою технику

Хотя Apple является производителем, а не перерабатывающей компанией, она несет ответственность за переработку тысяч тонн электроники ежегодно благодаря ряду законов об "ответственности производителя", которые действуют в США. Установлено, что практически вся переработка продукции компании осуществляется по контракту сторонними предприятиями. Также было установлено, что компания действительно заключает договор с переработчиками, который запрещает им сортировать продукцию, отбирая запчасти или пригодные для ремонта экземпляры.

Важно. Отметим, что нет ничего особенного в том, что Apple использует для переработки старой продукции сторонние компании, но важно понимать, как работает эта система. Однако, с точки зрения экологии, было бы правильнее осуществлять ремонт и повторно использовать продукцию в случаях, когда это возможно.

Политика Apple по переработке продукции не меняется в течение нескольких последних лет. Все оборудование, что собирается для вторичной переработки, вручную и механически разбирается и измельчается. Полученные фракции упорядочиваются на пластмассы, металл и стекло, после чего продаются или используются в качестве сырья в процессе производства.

Apple в своем соглашении с пунктами переработки запрещает следующее:

повторное использование;

сбор и сортировка деталей;

перепродажа частей, узлов, нерабочей продукции или отдельных ее составляющих.

Критика подхода переработки продукции

На практике переработка техники не всегда безупречный вариант. Например, жесткий диск в MacBook можно снять и заменить, после чего ноутбук мог бы использоваться повторно. Найти MacBook для восстановления достаточно сложно, поскольку в большинстве случаев перерабатывающие компании отказываются от сотрудничества, ссылаясь на запрет Apple.

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Генеральный директор iFixit Кайл Винс также считает, что переработка "должна быть последним вариантом", поскольку редкоземельные материалы не подлежат повторному использованию, а сырье, что используется повторно менее ценное и, как правило, более низкого качества, по сравнению с первичными материалами.

Он считает, что ремонт и повторное использование – это более соответствующий способ для того, чтобы повысить ценность материалов, что добываются.