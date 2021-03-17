Как не стать жертвой мошенничества во время онлайн-шопинга
Из-за карантина все больше услуг переводят в онлайн, например шопинг. Однако, несмотря на удобство такого формата, он несет и определенные риски, в том числе и быть обманутым недобросовестным продавцом.
Источник:Киберполиция
Киберполиция Украины решила напомнить, как не стать жертвой мошенничества во время онлайн-шопинга.
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Как защититься во время онлайн-шопинга
Как говорят эксперты, стоит придерживаться нескольких простых правил, но именно они могут защитить пользователя от кражи.
- Не передавайте никому данные банковской карты, особенно CVV-код и пин-код.
- Чтобы онлайн-шопинг был безопасным, используйте только проверенные ресурсы. Также выбирайте опцию оплаты с помощью наложенного платежа.
- Если вы покупаете на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры.
- Стоит обращать внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок в виде замка.
Проверьте безопасность соединения / Скриншот
- Внимательно проверяйте правильность названия сайта, который ищете. Часто случается, что один незаметный символ на панели адреса может означать, что это фишинговый сайт.
- Не переходите по сомнительным гиперссылкам.
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