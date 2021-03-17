Из-за карантина все больше услуг переводят в онлайн, например шопинг. Однако, несмотря на удобство такого формата, он несет и определенные риски, в том числе и быть обманутым недобросовестным продавцом.

Киберполиция Украины решила напомнить, как не стать жертвой мошенничества во время онлайн-шопинга. К теме Эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года Как защититься во время онлайн-шопинга Как говорят эксперты, стоит придерживаться нескольких простых правил, но именно они могут защитить пользователя от кражи. Не передавайте никому данные банковской карты, особенно CVV-код и пин-код.

Чтобы онлайн-шопинг был безопасным, используйте только проверенные ресурсы. Также выбирайте опцию оплаты с помощью наложенного платежа.

Если вы покупаете на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры.

Стоит обращать внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок в виде замка.

Проверьте безопасность соединения / Скриншот Внимательно проверяйте правильность названия сайта, который ищете. Часто случается, что один незаметный символ на панели адреса может означать, что это фишинговый сайт.

Не переходите по сомнительным гиперссылкам.