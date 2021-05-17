По данным Microsoft, обновление решало ряд проблем – от недостатков в работе с HDR-дисплеями до проблем с воспроизведением видео, получением административных прав детскими аккаунтами и прочим. Позже появились сведения о том, что KB5000842 совместно с KB5001330 негативно влияют на производительность компьютеров в играх.

Интересно Microsoft наконец исправит раздражающую проблему в Windows 10

В чем заключается проблема с аудио

Согласно последним жалобам пользователей, вышеупомянутые обновления вызывают проблемы с воспроизведением многоканального звука 5.1. "На определенных настройках" появляются посторонние высокочастотные звуки.

О проблеме, как ни странно, сообщает и сама Microsoft. По данным компании, неприятности возникли у владельцев версий Windows 10 20H2 и 2004. Посторонние звуки отсутствуют при воспроизведении аудио в режиме стерео.

Решение проблемы

Разработчики ОС выпустили два варианта временного решения проблемы:

Воспроизводить видео или звук в потоковом режиме в браузере или альтернативном приложении для воспроизведения, не нарушено поломкой;

Нажатием правой кнопки мыши на иконку громкости в правом нижнем углу экрана вызвать меню с вкладкой "пространственный звук (выключить)" и, нажав на нее, выбрать одну из доступных опций.

В Microsoft сообщают, что уже работают над решением вопроса, но конкретное время устранения проблемы будет названо позже или, возможно, сразу после ликвидации недостатка.