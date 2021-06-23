Алгоритм действий, который мы вам сейчас предоставим, касается не только приложения Google, но и многих других системных приложений, а также программ от других разработчиков. Эти действия помогут вам побороть неполадки в работе приложений, пока разработчики не выпустят обновления, которые устранят эти проблемы.

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Во вторник, 22 июня можно было заметить, что приложение Google на Android перестало работать. Оно вылетало при каждой попытке запуска, а у некоторых не работает до сих пор. Однако очень беспокоиться не стоит, вы такие не одни.

Дело в том, что с выходом последнего обновления, в работе программы возник сбой, из-за которого она перестала запускаться на смартфонах разных пользователей. Многие владельцы смартфонов на Android столкнулись с проблемами в работе приложения, но что же делать в такой ситуации? Выход есть.

Не работает приложение на Android – как исправить ситуацию

В соцсетях пользователи жалуются, что проблема не ограничивается устройствами конкретных брендов и версиями операционной системы, а проявляется на разных смартфонах на базе Android 8, 9, 10 и 11. Однако проблема затронула не всех пользователей.

Как проявляется проблема в работе приложения Google:

Пользователь нажимает на приложение Google (или поле поиска);

Система пытается запустить приложение;

Через секунду приложение закрывается;

На экране появляется сообщение о том, что приложение прекратило работу.

Стоит отметить, что Google уже в курсе проблемы, но ни одного действенного решения для пользователей не было предложено. В компании дают ряд стандартных советов для таких случаев:

перезагрузить смартфон;

переустановить приложение.

Но такой алгоритм не помогает исправить проблемы с приложением. Все потому, что баг кроется в последнем обновлении.

Как удалить последнее обновление приложения

Логично, что, если проблема кроется в последнем обновлении, от него нужно избавиться и это можно сделать довольно легко.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

Запустите "Настройки" у себя на смартфоне;

Откройте "Приложения" и найдите Google;

Запустите страницу приложения Google;

В контекстном меню нажмите "Удалить обновления".



Удаляем проблемное обновление Google / Фото 24 канала

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Как отключить автоматическое обновление приложений

Удаление обновлений вернет приложение к первоначальной версии, которая была установлена на момент приобретения смартфона. Через какое-то время Google сам подтянет необходимые обновления, кроме последнего, которое нужно устанавливать из Google Play. Так что пользоваться им можно будет до момента исправления проблемы. Главное – отключить автообновление.

Отключить функцию автоматического обновления программ можно в Google Play:

Перейдите в Google Play у себя на смартфоне;

Нажмите на иконку профиля и откройте "Настройки";

Выберите раздел "Настройки подключения";

Отключите параметр "Обновление приложений".

Отключение автообновления очень важный шаг, потому что, даже если вы удалите последнее обновление Google, но не отключите функцию принудительной загрузки и установки апдейтов – приложение само обновится до актуальной сборки с теми же багами, которые были.