Не прошло и месяца: в Facebook и Instagram произошел очередной масштабный сбой

В субботу, 4 декабря, в соцсети Instagram произошел глобальный сбой. Перед тем на перебои в работе жаловались пользователи Facebook.

У многих не работали или работали некорректно как мобильное приложение, так и веб-версия.

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На глобальный сбой в работе соцсетей сетовали преимущественно пользователи из Украины. DownDetector, который отслеживает в реальном времени работу различных онлайн-сервисов и порталов, отмечает, что:

61% пользователей жалуются на сбой мобильного приложения Instagram,

20% сетуют на веб-версию,

а еще у 20% вообще ничего не грузится.

Отметим, что 4 декабря подобный глобальный сбой произошел и в соцсети Facebook – 90% пользователей жаловались на некорректную работу веб-версии.

Обе соцсети подчинены компании Meta Марка Цукерберга. И подобные глобальные сбои в работе соцсетей в последние месяцы участились.

Последний раз масштабный сбой в работе фиксировали чуть больше 2 недель назад – 19 ноября. Проблемы в работе Facebook наблюдались в западной и восточной частях США, а также на территории западной Европы.

Глобальный сбой в работе соцсетей

Масштабный сбой в работе соцсетей, о котором до сих пор много говорят, произошел 4 октября. Тогда внезапно перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp.

Из-за этого акции ведущих американских IT-компаний начали стремительно падать. Массовые сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, привели к тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram.

В результате серверы мессенджера начали работать с перебоями, вызванными возросшей нагрузкой.

В конце концов основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсетей. После почти 7 часов отсутствия в сети они возобновили работу.

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