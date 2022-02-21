Пока известно, что Facebook планирует добавить звуковые эмодзи для своего приложения Messenger. Как они будут работать – дальше.

Интересно Адреса сайтов можно задавать в эмодзи: браузер Opera первым запустил новую технологию

Звуковые эмодзи

Нововведение подготовили специально ко Всемирному дню эмодзи и называется оно Soundmojis.

Фактически это привязка звуков из отдельной библиотеки к смайликам.

Набор постоянно пополняется, чтобы расширять возможности функции.

Уже доступны многие стандартные темы, вроде аплодисментов, смеха, поцелуя, а также звуков из популярных мелодий, сериалов и телешоу, вроде Джеймса Бонда, сериала Бриджертоны, шоу телеканалов NBC и Universal Television.

Soundmojis уже доступны в мессенджере Facebook / Скриншот 24 канала

Использование Soundmojis простое, как и в случае обычных эмодзи, однако есть важная дополнительная функция: перед отправкой звукового смайлика, пользователь может послушать его звучание, чтобы ничего не перепутать.

Собеседник не только увидит, но и услышит ваше послание.

Сюжет американского телеканала NewsNation, который показывает, как будет работать новый тип эмодзи: видео

Чтобы проверить, как работают звуковые эмодзи, перейдите в приложение Messenger и выберите любой чат. Найдите раздел смайликов и нажмите значок громкоговорителя. Приложение покажет несколько доступных звуков. Чтобы перейти к большему количеству, проведите снизу вверх. Чтобы прослушать звучание конкретного варианта, нажмите его. Для отправки – воспользуйтесь кнопкой SEND.

Судя по всему, некоторые звуки еще тестируются или не доступны для некоторых регионов.

Soundmojis уже доступны в мессенджере Facebook / Фото Facebook