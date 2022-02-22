Недавно стало известно, что 4 марта 2022 года о поверхность Луны разобьется искусственное космическое тело. Изначально считали, что этот объект – это вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Позже мнение изменили: лучше исследовав орбиту объекта, специалисты решили, что это ступень китайской ракеты-носителя. Но теперь в Поднебесной утверждают, что к этому объекту они не причастны.

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Чья это ракета

Специалисты предполагали, что объект, который должен врезаться в Луну – это ступень китайской ракеты Long March 3C, которая в 2014 году запустил к нашему естественному спутнику миссию Chang'E 5-T1. Но Министерство иностранных дел Китая в понедельник, 21 февраля 2022 года, заявило, что страна не имеет отношения к этому объекту, ведь все компоненты ракеты-носителя Long March 3C сгорели в атмосфере.

Пекин добросовестно поддерживает долгосрочную устойчивую деятельность в космосе,

– отметил представитель Поднебесной Wang Wenbin.

Если верить Китаю, то объект, который должен врезаться в Луну, вновь приобретает статус "инкогнито". Слова Пекина подтверждаются данными слежения 18-й Эскадрильи контроля Космических сил США: согласно с ними, объект 2014-065B (степень Long March 3C) вошел в атмосферу Земли в октябре 2015 года и, вероятно, сгорела.

Что бы там ни было, а объект должен врезаться в поверхность спутника 4 марта 2022 года. Отсутствие четкой информации о происхождении объекта ярко свидетельствует о несовершенстве систем отслеживания искусственных объектов в космосе. Обратите внимание, что речь идет о достаточно большом объекте. Вполне вероятно, что этот казус приведет к росту внимания к проблеме отслеживания космического мусора в глубоком космосе. Это будет весьма актуально перед запуском космических кораблей к Луне в рамках программы "Артемида".