Эмили Долсон сохранила в сервисе Google Docs текстовый документ, в котором содержался лишь один символ — цифра "1". Такой документ был необходим для учебных целей, а предупреждение прилетело после того, как она поделилась файлом через облако со своими студентами.

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Что произошло

Доступ к файлу сразу же был закрыт как ей, так и другим пользователям.

Госпожа Долсон не стала загружать его повторно, опасаясь блокировки аккаунта за повторное нарушение чужого авторского права.

Позже она рассказала о предупреждениях в сети и к ее удивлению получила много отзывов: люди рассказывали об аналогичных случаях.

Они утверждают, что предупреждение о нарушении авторских прав приходят за сохранение документов с определенными числами в диапазоне от -1000 до 1000, но никакой логики в этом установить не удалось.

Предупреждение, полученное Эмили Долсон / Скриншот Эмили Долсон

Интересно то, что оспорить выдачу предупреждения за такое "нарушение" невозможно, ведь это не предусмотрено политикой Google. А после нескольких предупреждений следует полная блокировка доступа, которую тоже никак не оспорить. В этом случае пользователь останется не только без облачного хранилища, но и без почты Gmail, своих сохраненных фотографий и видео в Google Фото и всех других сервисов Google.

Кроме того, проверке может быть подвергнут контент тех пользователей, с которыми вы поделились спорным файлом, и при выявлении нарушений (например, пиратских программ в облаке) их учетные записи тоже могут заблокировать.

Представитель Google отреагировал на сообщение Долсон и заявил, что компания в курсе проблемы и ищет причины ее возникновения.