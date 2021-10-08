Как сообщает источник, в алгоритмах программного обеспечения появились новые правила. Теперь смартфон фиксирует все случаи свободного падения.

Интересно Европарламент высказался за запрет массового распознавания лиц

Почему Samsung может отказать в гарантии

Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 с помощью акселерометра ведут лог-файл со всеми такими падениями с высоты более метра . Фиксируется дата и время.

. Фиксируется дата и время. Падение засчитывается даже если вы бросаете телефон на мягкую кровать.

Эти данные инженеры сервисного центра используют для проверки соответствия гарантийным случаям.

Таким образом, Samsung может увидеть, как вы обращались со смартфоном, и отказать в ремонте, если обнаружит, что его постоянно бросали.

Примеры таких проверок уже есть. Однако источник описывает лишь два из них, и в каждом компания приняла смартфон в ремонт.

Есть один случай, когда месяц назад у клиента гибкое стекло треснуло вдоль шарнира, когда он им не пользовался, но после трех раз свободного падения. Последнее свободное падение произошло за 10 часов до трещины. Этот клиент в итоге получил бесплатный ремонт, так как после покупки не прошло 14 дней.

Есть еще один клиент, который говорит, что шарнир слишком ослаблен. Этот клиент также упомянул, что сервисный центр проверил его журнал свободного падения и выяснил, неисправен его аппарат или нет, но сказал, что с этим проблем нет.

Пока нет никаких подтверждений тому, что эти условия распространяются и на другие модели смартфонов компании. Это может быть как особенностью конкретно этих гаджетов, так и экспериментом, по окончании которого функция перейдет с обновлениями на все остальные модели.