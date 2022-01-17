Не баг, а фишка: почему Microsoft Word начал обозначать правильные слова как ошибки

Компания Microsoft обновила средство проверки орфографии, которое входит в состав ее программы Word. Теперь он начал предлагать замену некоторым словам и фразам.

Согласно источнику, алгоритм проверки орфографии в Microsoft Word начал анализировать слова, которые набирает пользователь, обнаруживая не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и различные неполиткорректные или оскорбительные для меньшинств термины.

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Что известно

Фразу "белый список" (whitelist) приложение предлагает заменить на "разрешенный список" (allowed list) или другие синонимичные слова.

(whitelist) приложение предлагает заменить на (allowed list) или другие синонимичные слова. Слово mankind (человечество) на форму humankind .

(человечество) на форму . Master – на expert.

Microsoft сообщает, что наняла команду лингвистических специалистов, которые помогут выявлять и предлагать замену неполиткорректным или оскорбительным терминам на 20 разных языках. Пока неизвестно, входит ли в их число украинский язык и появится ли в украиноязычной версии сервиса это нововведение.

Функция выходит за рамки обозначения только этнических оскорбительных выражений. Она оповестит вас, если в вашем тексте будут использованы слова или фразы, содержащие:

предубеждение по возрасту,

культурные предубеждения,

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации,

гендерную предвзятость,

расовую предвзятость и прочее.

Этот "редактор инклюзивности", как его называет источник, доступен пока только для подписчиков Microsoft 365. Неясно, встроит ли компания его и в десктопную версию Microsoft Word, которая не требует подключения к интернету.

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