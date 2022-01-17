Не баг, а фишка: почему Microsoft Word начал обозначать правильные слова как ошибки

17 января 2022 , 12:31
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Источник:

Gizmodo

Компания Microsoft обновила средство проверки орфографии, которое входит в состав ее программы Word. Теперь он начал предлагать замену некоторым словам и фразам.

Согласно источнику, алгоритм проверки орфографии в Microsoft Word начал анализировать слова, которые набирает пользователь, обнаруживая не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и различные неполиткорректные или оскорбительные для меньшинств термины.

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Что известно

  • Фразу "белый список" (whitelist) приложение предлагает заменить на "разрешенный список" (allowed list) или другие синонимичные слова.
  • Слово mankind (человечество) на форму humankind.
  • Master – на expert.

Microsoft сообщает, что наняла команду лингвистических специалистов, которые помогут выявлять и предлагать замену неполиткорректным или оскорбительным терминам на 20 разных языках. Пока неизвестно, входит ли в их число украинский язык и появится ли в украиноязычной версии сервиса это нововведение.

Функция выходит за рамки обозначения только этнических оскорбительных выражений. Она оповестит вас, если в вашем тексте будут использованы слова или фразы, содержащие:

  • предубеждение по возрасту,
  • культурные предубеждения,
  • дискриминацию по признаку сексуальной ориентации,
  • гендерную предвзятость,
  • расовую предвзятость и прочее.

Этот "редактор инклюзивности", как его называет источник, доступен пока только для подписчиков Microsoft 365. Неясно, встроит ли компания его и в десктопную версию Microsoft Word, которая не требует подключения к интернету.

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Автор: Олександр Гайдамашко