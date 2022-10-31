Лаборатория DxOMark определила нового лидера среди камер смартфонов

Эксперты DxOMark обновили рейтинг камерофонов, добавив новую модель на первое место. Лидер набрал 149 баллов, обогнав даже iPhone 14 Pro Max.

Новым королем мобильной фотографии назвали Huawei Mate 50 Pro. Второе и третье место делят новые смартфоны Honor Magic4 Ultimate и Google Pixel 7 Pro, набравшие по 147 баллов. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, набравшие по 146 баллов, разделили четвертое и пятое места.

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Почему Huawei Mate 50 Pro лучший

DxOMark перечислила следующие преимущества камера Huawei Mate 50 Pro:

Широкий динамический диапазон для фото и видео.

Картинка богата деталями.

Шум очень хорошо контролируется.

Большая глубина резкости на групповых снимках при ярком свете.

Детали сохраняются на месте во всех диапазонах масштабирования.

Приятный эффект боке.

Автофокус на фото и видео в целом быстрый и точный.

Приятные цвета при ярком свете.

Остаточное изображение движения хорошо контролируется в видеорежиме.

Недостатки Huawei Mate 50 Pro:

Иногда можно наблюдать небольшое искажение баланса белого.

Различия между превью и окончательным изображением часто заметны в сложных сценах.

Съемка иногда немного медленнее при съемке сложных сцен.

Разница в резкости часто видна между кадрами видео.

Верить ли DxOMark – вопрос еще открытый. Напомним, лаборатория уже не один год подвергается сильной критике и обвинениям в необъективности. Многие технообозреватели и блогеры после собственных тестирований устройств просто перестали учитывать мнение DxOMark и как-либо ссылаться на него, заявляя о лжи и предвзятости со стороны лаборатории.