Новым королем мобильной фотографии назвали Huawei Mate 50 Pro. Второе и третье место делят новые смартфоны Honor Magic4 Ultimate и Google Pixel 7 Pro, набравшие по 147 баллов. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, набравшие по 146 баллов, разделили четвертое и пятое места.
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Почему Huawei Mate 50 Pro лучший
DxOMark перечислила следующие преимущества камера Huawei Mate 50 Pro:
- Широкий динамический диапазон для фото и видео.
- Картинка богата деталями.
- Шум очень хорошо контролируется.
- Большая глубина резкости на групповых снимках при ярком свете.
- Детали сохраняются на месте во всех диапазонах масштабирования.
- Приятный эффект боке.
- Автофокус на фото и видео в целом быстрый и точный.
- Приятные цвета при ярком свете.
- Остаточное изображение движения хорошо контролируется в видеорежиме.
Недостатки Huawei Mate 50 Pro:
- Иногда можно наблюдать небольшое искажение баланса белого.
- Различия между превью и окончательным изображением часто заметны в сложных сценах.
- Съемка иногда немного медленнее при съемке сложных сцен.
- Разница в резкости часто видна между кадрами видео.
Верить ли DxOMark – вопрос еще открытый. Напомним, лаборатория уже не один год подвергается сильной критике и обвинениям в необъективности. Многие технообозреватели и блогеры после собственных тестирований устройств просто перестали учитывать мнение DxOMark и как-либо ссылаться на него, заявляя о лжи и предвзятости со стороны лаборатории.