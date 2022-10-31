Новым королем мобильной фотографии назвали Huawei Mate 50 Pro. Второе и третье место делят новые смартфоны Honor Magic4 Ultimate и Google Pixel 7 Pro, набравшие по 147 баллов. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, набравшие по 146 баллов, разделили четвертое и пятое места.

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Почему Huawei Mate 50 Pro лучший

DxOMark перечислила следующие преимущества камера Huawei Mate 50 Pro:

Широкий динамический диапазон для фото и видео.

Картинка богата деталями.

Шум очень хорошо контролируется.

Большая глубина резкости на групповых снимках при ярком свете.

Детали сохраняются на месте во всех диапазонах масштабирования.

Приятный эффект боке.

Автофокус на фото и видео в целом быстрый и точный.

Приятные цвета при ярком свете.

Остаточное изображение движения хорошо контролируется в видеорежиме.

Недостатки Huawei Mate 50 Pro:

Иногда можно наблюдать небольшое искажение баланса белого.

Различия между превью и окончательным изображением часто заметны в сложных сценах.

Съемка иногда немного медленнее при съемке сложных сцен.

Разница в резкости часто видна между кадрами видео.

Верить ли DxOMark – вопрос еще открытый. Напомним, лаборатория уже не один год подвергается сильной критике и обвинениям в необъективности. Многие технообозреватели и блогеры после собственных тестирований устройств просто перестали учитывать мнение DxOMark и как-либо ссылаться на него, заявляя о лжи и предвзятости со стороны лаборатории.