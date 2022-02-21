Назван лучший электрокар в США и это не Tesla

Журнал Consumer Reports, публикующий обзоры и сравнительные тесты товаров, назвал лучший электромобиль в США. Им оказался Ford Mustang Mach-E.

Решение редколлегии подкрепило мнение главы корпорации Джима Фарли о том, что Ford может не только конкурировать с Tesla, но и способен оставить позади компанию Илона Маска. Фишер подчеркнул, что лично был поражен возможностями Mustang Mach-E, только протестовавшего его.

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Это не только очень приятный автомобиль, он спортивный, но и очень зрелый. Когда я говорю, что он оставляет хорошее впечатление, я имею в виду, что он очень тих. То есть чувствуется, что над ним поработали,

– сказал он в интервью CNBC.

Относительно надежности собранные Consumer Reports данные показывают, что Mach-E почти не имеет проблем. Благодаря испытаниям, проведенным специалистами организации и отзывам потребителей, журнал присудил этому электромобилю звание "Лучшего выбора" 2022 года. До этого этот титул носила Tesla Model 3.

Достоинства Ford Mustang Mach-E

Журнал все еще рекомендует Model 3, но отмечает, что в некоторых аспектах этот электрокар уступает Mach-E. В первую очередь, когда речь заходит об автономном движении и предупреждении отвлекающихся от дороги водителей.

Система BlueCruise использует камеру, направленную на водительское лицо, чтобы отслеживать направление его взгляда. Model 3 тоже имеет такую ​​камеру, но Consumer Reports считает, что она могла бы работать более эффективно.

В общей сложности Tesla переместилась, на 23 место среди 32 крупнейших автомобильных брендов.

Это самые низкие показатели за последние семь лет для этой компании: