Назван лучший электрокар в США и это не Tesla
Источник:CNBC
Журнал Consumer Reports, публикующий обзоры и сравнительные тесты товаров, назвал лучший электромобиль в США. Им оказался Ford Mustang Mach-E.
Решение редколлегии подкрепило мнение главы корпорации Джима Фарли о том, что Ford может не только конкурировать с Tesla, но и способен оставить позади компанию Илона Маска. Фишер подчеркнул, что лично был поражен возможностями Mustang Mach-E, только протестовавшего его.
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Это не только очень приятный автомобиль, он спортивный, но и очень зрелый. Когда я говорю, что он оставляет хорошее впечатление, я имею в виду, что он очень тих. То есть чувствуется, что над ним поработали,
– сказал он в интервью CNBC.
Относительно надежности собранные Consumer Reports данные показывают, что Mach-E почти не имеет проблем. Благодаря испытаниям, проведенным специалистами организации и отзывам потребителей, журнал присудил этому электромобилю звание "Лучшего выбора" 2022 года. До этого этот титул носила Tesla Model 3.
Достоинства Ford Mustang Mach-E
Журнал все еще рекомендует Model 3, но отмечает, что в некоторых аспектах этот электрокар уступает Mach-E. В первую очередь, когда речь заходит об автономном движении и предупреждении отвлекающихся от дороги водителей.
Система BlueCruise использует камеру, направленную на водительское лицо, чтобы отслеживать направление его взгляда. Model 3 тоже имеет такую камеру, но Consumer Reports считает, что она могла бы работать более эффективно.
Это самые низкие показатели за последние семь лет для этой компании:
- на первом месте сейчас Subaru,
- затем Mazda,
- BMW,
- Honda и Lexus,
- Mitsubishi и GMC,
- на последнем месте Jeep.