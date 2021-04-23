Это показывают данные исследовательской компании CIRP. Интересно, что среди новых моделей наиболее популярным является преемник iPhone 11 – 6,1-дюймовый iPhone 12.

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После него идут модели iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro. А вот на долю компактного iPhone 12 mini приходится меньше всего продаж. Причем такая ситуация с mini-версиями по всему миру. Даже iPhone SE и iPhone Xr продаются лучше, чем iPhone 12 mini.

Кстати, это может быть одной из причин, почему Apple не планирует выпустить компактный смартфон в 2021 году.

Лидер неизменный

Напомним, что iPhone 11 Apple выпустила еще в 2019 году. И уже несколько лет подряд эта модель продолжает оставаться самой продаваемой моделью Apple и одним из самых популярных смартфонов в мире.



Самый популярный iPhone в мире / Инфографика CIRP

Согласно статистике CIRP, этот смартфон завоевал 24% американского рынка в прошлом квартале.

Напомним, в 2020 году модели iPhone 11 и iPhone SE 2020 года стали двумя самыми продаваемыми смартфонами Apple.