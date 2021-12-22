Современные методики проведения краш-тестов учитывают не только пассивную безопасность, что определяется проработкой конструкции автомобиля с целью защиты пассажиров, но и активную, за которую отвечают различные электронные системы.

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IIHS периодически тестирует новые легковые машины, предлагаемые на рынке США, и в очередной серии краш-тестов приняла участие новейшая версия Tesla Model Y. Электромобиль подвергся испытанию при лобовом столкновении с незначительным и более серьезным перекрытием со стороны водителя, а также боковым столкновением с ударом в район средней стойки со стороны водителя.

Tesla Model Y – самый безопасный автомобиль

Ведомство предоставило Tesla Model Y максимальный рейтинг безопасности из возможных, и для транспортных средств данной марки это стало уже традицией. Кстати, ранее краш-тест Tesla Model Y проводила другая американская организация NHTSA, и он тоже был пройден с пятизвездочным результатом по всем критериям оценки безопасности.

Интересный факт! Кроме бокового столкновения с платформой, имитирующей полноразмерный внедорожник, методика NHTSA предусматривает тест на боковое столкновение со столбом. Его Tesla Model Y также прошла успешно.

Важно, что система автоматического торможения, которая используется в Tesla, тоже удостоилась высоких оценок IIHS, поскольку смогла предотвратить столкновение с транспортным средством, которое едет впереди, на скорости до 40 км/ч включительно.

Единственным нареканием к Tesla Model Y у экспертов IIHS стала эффективность фронтальной светотехники кроссовера, которая также учитывается в оценке безопасности транспортного средства.