Назвали победителей фотоконкурса iPhone Photography Awards 2021
Источник:iPhone Photography Awards 2021
22 июля объявили имена победителей конкурса iPhone Photography Awards 2021. Это независимая премия, на которой ежегодно отмечают лучшие снимки, сделанные талантливыми фотографами со всего мира на iPhone.
В этом году лауреатами премии стали представители 17 стран – от Румынии до Бангладеша. Снимки-победители отобраны среди тысяч изображений, присланных фотографами из более 140 стран.
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Победители
Просмотреть полный список победителей конкурса можно на официальном сайте.
Гран-при конкурса получило фото под названием "Трансильванские пастухи". На нем изображены двое мужчин с овцами. Автор фото – Istvan Kerekes из Венгрии. Победное фото он сделал в Румынии.
"Трансильванские пастухи" – победитель iPhone Photography Awards 2021 / Фото Istvan Kerekes
- 1-е место в номинации "Фотограф года": Шаран Шетти из Индии за фото "связь", где мужчина и его лошадь одни в степи утешают друг друга. Снято на iPhone X.
- 2-е место в номинации "Фотограф года": Дэн Лью из Китая за Безымянное фото астронавта, пересекающего пустыню, напоминающую Марс. Снято на iPhone 11 Pro Max.
- 3-е место в номинации "Фотограф года": Джефф Рейнер из США за фото "прогулка в воздухе", на котором запечатлена девочка во время прыжка над тротуаром в лучах солнца. Снято на iPhone X.
Победители iPhone Photography Awards 2021
Также фото оценивались в других категориях:
- Животные
- Архитектура
- Жизнь города
- Пейзаж
- Природа
- Люди
- Портрет
- Закат
- Путешествия
Победители других категорий конкурса / Фото IPPAWARDS