В этом году лауреатами премии стали представители 17 стран – от Румынии до Бангладеша. Снимки-победители отобраны среди тысяч изображений, присланных фотографами из более 140 стран.

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Победители

Просмотреть полный список победителей конкурса можно на официальном сайте.

Гран-при конкурса получило фото под названием "Трансильванские пастухи". На нем изображены двое мужчин с овцами. Автор фото – Istvan Kerekes из Венгрии. Победное фото он сделал в Румынии.

"Трансильванские пастухи" – победитель iPhone Photography Awards 2021 / Фото Istvan Kerekes

1-е место в номинации "Фотограф года": Шаран Шетти из Индии за фото "связь", где мужчина и его лошадь одни в степи утешают друг друга. Снято на iPhone X.

2-е место в номинации "Фотограф года": Дэн Лью из Китая за Безымянное фото астронавта, пересекающего пустыню, напоминающую Марс. Снято на iPhone 11 Pro Max.

3-е место в номинации "Фотограф года": Джефф Рейнер из США за фото "прогулка в воздухе", на котором запечатлена девочка во время прыжка над тротуаром в лучах солнца. Снято на iPhone X.

Победители iPhone Photography Awards 2021

Также фото оценивались в других категориях:

Животные

Архитектура

Жизнь города

Пейзаж

Природа

Люди

Портрет

Закат

Путешествия

Победители других категорий конкурса / Фото IPPAWARDS