24 февраля Кабинет Министров назначил нового главу Государственного космического агентства Украины. Им стал Владимир Тафтай.

Интересно, что Тафтай уже претендовал на пост главы Госкосмоса в 2019 году. Он стал одним из финалистов конкурса, но тогда выиграл Владимир Усов.

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Напомним, Усов возглавлял Госкосмос меньше года. 17 ноября 2020 года Кабинет Министров неожиданно отправил в отставку действующего главы Владимира Усова. О своем увольнении Усов узнал от журналистов.

До сих пор, 24 февраля, исполняющим обязанности председателя Госкосмоса был Владимир Михеев.

Что известно о Владимире Тафтае

Источник: LinkedIn Тафтая

В 2005-2009 годах Тафтай работал на предприятии "Южмаш", входящим в структуру Госкосмоса.

В 2009-2019 годах он работал в бразильско-украинской компании "Алкантара Циклон Спейс", которая должна была предоставлять услуги по запуску в космос ракетой "Циклон-4".

В 2019-2020 годах Владимир Тафтай был начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики.

С сентября 2020 занимал должность вице-президента ГП "Антонов".