О новых назначениях, сделанных администратором NASA Биллом Нельсоном стало известно 30 июня 2021 года. Обе должности директоров займут женщины. Для Космического центра имени Джонсона это не новинка, ведь женщины и ранее занимали пост директоров учреждения: Кэролайн Хантун в 1994 – 1995 годах и Эллен Очоа в 2013 – 2018 годах. А вот центром имени Кеннеди до сих пор руководили исключительно мужчины.

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Джанет Петр – первая женщина, которая будет руководить Космическим центром имени Джона Кеннеди



Джанет Петр / Фото NASA

Джанет была исполняющим обязанности директора Космического центра имени Джона Кеннеди с 17 мая 2021 года. На посту она сменила Роберта Кабана, который руководил центром с 2008 года и стал помощником Билла Нельсона.

До нового назначения Джанет Петр находилась в должности заместителя директора Космического центра Кеннеди с 2007 года.

Я выросла на космическом побережье Флориды и являюсь представителем второго поколением в моей семье, которое работает в Космическом центре имени Кеннеди. Мне действительно интересно помогать развивать многопользовательский космодром, пока мы готовимся к миссии Artemis I и продолжаем запускать миссии к Международной космической станции,

– говорит Джанет.

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Ваннеса Вайч – новая директор Космического центра имени Линдона Джонсона



Ванесса Вайч / Фото NASA

Ванесса исполняла обязанности директора Космического центра Джонсона с 3 мая 2021 года. На посту она заменила Марка Гейера, который руководил центром с 2018 года. Вайч была его заместителем.

Она будет отвечать за контроль по спектру пилотируемых космических полетов, включая разработку и эксплуатацию пилотируемых космических кораблей, коммерциализацию низкой околоземной орбиты и роль Космического центра Джонсона в "высадке первой женщины и первого цветного лица" на поверхность Луны.

Это дом для американского корпуса астронавтов, операций на Международной космической станции, программ Orion и Gateway, а также множества будущих космических разработок. Центр Джонсона является мировым лидером в освоении космоса человеком и играет ключевую роль в следующих гигантских шагах и американскому преимуществу в космосе. Я с нетерпением жду совместной работы со всеми, поскольку мы продвигаемся к Луне, вдохновляя новое поколение исследователей на достижение звезд,

– сказала Ванесса Вайч.

Вайч получила множество престижных наград, включая две медали за выдающееся руководство NASA, две медали за достижения NASA, а также награду "Женщины в NASA". Она была награждена национальной наградой "Женщины, достойные внимания" журнала Profiles in Diversity Journal и "Женщина из Южной Каролины, которая вдохновляет" Университетом прибрежной Каролины. Она является действующим членом Международного женского форума.