Астрономы получили самое точное за сегодня подтверждение существования сверхмассивной черной дыры, которая путешествует по своей галактике. Она находится в спиральной галактике J0437 + 2456, движется внутри нее со скоростью 4810 километров в секунду и может быть связана со слиянием двух галактик в одну.

Считается, что в центрах подавляющего большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, которые, при слиянии пары галактик, способны образовать двойную систему. В дальнейшем черные дыры могут слиться в одну, при этом теории предполагают, что новорожденная черная дыра может набрать скорость, достаточную для того, чтобы покинуть галактику.

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Наблюдение за путешествующей черной дырой

Группа астрономов во главе с Домиником Песке из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики опубликовала анализ данных наблюдений за спиральной галактикой J0437 + 2456 (или SDSS J043703.67 + 245606.8), расположенной на расстоянии 230 миллионов световых лет от Солнца. В ее центре находится черная дыра с массой около трех миллионов масс Солнца.

Наблюдения велись в 2018-2019 годах с помощью радиотелескопа Аресибо и инфракрасного спектрометра NIFS (Gemini North Near-Infrared Integral Field Spectromete), установленного на восьмиметровом телескопе "Джемини-Север". J0437 + 2456 заинтересовала ученых еще в 2018 году, когда в ходе наблюдений за мазерами в десяти галактиках с помощью РСДБ-метода, показала статистически значимую разницу между лучевой скоростью сверхмассивной черной дыры и галактики-хозяина. В новой работе исследователи решили уточнить, действительно ли имеют дело с черной дырой, которая быстро движется.



Фото галактики J0437 + 2456 / фото SDSS

Проведенные наблюдения подтвердили различия между скоростью галактики и скоростью черной дыры, которая движется внутри нее со скоростью 4810 километров в секунду. Кроме того ученые обнаружили необычные особенности движения звезд и газа в галактике, которые указывают на то, что J0437 + 2456 в недавнем прошлом взаимодействовала с другой галактикой.

Таким образом, у астрономов есть три теории, объясняющие движение черной дыры. Первая заключается в том, что она может быть родом из другой галактики, которая в настоящее время сливается с J0437 + 2456. Вторая идея предполагает, что перед нами черная дыра, образованная путем слияния двух черных дыр. Наконец, третья теория говорит о том, что наблюдаемая сверхмассивная черная дыра является первым компонентом двойной системы, а еще одну черную дыру мы не наблюдаем.

К сожалению на текущий момент данных наблюдений недостаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из этих идей, поэтому астрономы хотят продолжить исследования J0437 + 2456 с помощью других телескопов.