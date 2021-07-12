Как работает навигация у млекопитающих: исследование

Когда животное осознанно движется в пространстве, то мозг должен помнить последнее место пребывания и думать о локации, в которой тело окажется в следующий миг. Ученые точно не понимали, как происходит этот процесс. Поэтому решили исследовать млекопитающего, который активно движется в трехмерном пространстве. Для этой цели прекрасно подошли египетские летучие мыши.

Способность сосредотачиваться на том, где животное будет в ближайшем будущем, а не на том, где оно будет находиться в настоящем времени, может быть ключевой характеристикой встроенной навигационной системы мозга млекопитающих. Именно к такому выводу пришли ученые из Калифорнии, проанализировав мозг египетских летучих мышей во время полета. Для этого подопытные животные летали по специально оснащенной комнате в исследовательском центре.

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Детали исследования

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли по беспроводной связи отслеживали мозговую активность египетских летучих мышей. Когда исследователи сравнили траекторию полета летучих мышей с их нейронными показаниями, они обнаружили, что активность так называемых "клеток места" летучих мышей часто более тесно коррелировала с тем, где летучие мыши будут перемещаться, то есть там, где они будут в ближайшем будущем, а не там, где они были в этот момент.

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"Клетки места" – это особый тип нейронов, который отвечает за кодирование пространственного положения животного. Они расположены в гиппокампе.

По мере того, как животное исследует новую среду, "клетки места" активируются, создавая внутреннюю карту территории, которую можно сохранить в памяти. Наблюдая за деятельностью "клеток места" и гиппокампа, ученые поняли, что летучие мыши имеют что-то вроде системы GPS. Также ученые предполагают, что такая система присуща всем млекопитающим, включая людей. Однако это еще нужно доказать, ведь может оказаться, что такая функция "естественного GPS-навигатора" существует только у летучих мышей, а другие животные имеют ее аналоги.

Также такие исследования имеют далекую перспективу для большего понимания болезни Альцгеймера. Эта болезнь характеризуется нарушением функций памяти и пространственной навигации.