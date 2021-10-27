Ученые разработали вакуумную камеру, которая имеет небольшие размеры – примерно как авокадо. Камера будет использоваться в качестве основы для будущей технологии квантовой навигации, когда в вакуум помещают облако квантовых датчиков, обеспечивающих определение локации в пространстве благодаря взаимодействию с магнитным полем Земли. Такое устройство может работать абсолютно везде, поскольку не требует сигнала от спутника. Также оно очень энергоэффективное.

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Новейшее навигационное устройство, работающее на основе квантовой механики / Фото Phys

Новейшая технология навигации

Предполагается, что в будущем компактная и энергоэффективная технология позволит определять местоположение пользователя с точностью, не уступающей GPS. Но в то же время не нужно будет беспокоиться, если вы, например, на автомобиле, заехали в тоннель или вошли в дом. Сигнал из космоса больше не потребуется для локализации.

В устройстве используется физика, лежащая в основе квантовой механики. Одной из главных заморочек стало наличие лишних атомов в устройстве и возможность их удаления оттуда. Вместо того чтобы пытаться откачать атомы из камеры, ученые использовали устройства с названием геттер, которые связывают атомы и не отпускают их. Само же устройство построено из титана и сапфиров, которые пропускают диффузные газы в меньшей степени, чем другие материалы.

Но до введения технологии в работу и широкого распространения в мире еще много времени. Ученые планируют вести наблюдение за устройством в течение 5 лет, чтобы сохранить его герметичность. Также ученые занимаются поиском методов быстрого и дешевого производства.