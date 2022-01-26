Серебристые облака – это довольно редкий атмосферный феномен. Формируются они очень высоко: примерно от 75 до 85 километров над поверхностью. А потому серебристые облака – это самый высокий тип облаков, который можно увидеть. Увидев их над Аргентиной, люди были несколько удивлены этому виду.

Интересное по теме Марсоход "Кьюриосити" обнаружил серебристые облака: фото

Серебристые облака над Аргентиной: смотрите видео

Серебристые облака над Южной Америкой

Редкие облака можно наблюдать теплыми летними вечерами, когда на соответствующих высотах в мезосфере температур опускается до -120 градусов по Цельсию. Из-за большой высоты и разреженности наблюдать феномен возможно только во время заката или восхода Солнца, когда светило находится за горизонтом и буквально подсвечивает облака снизу.

Казалось бы, что в южном полушарии сейчас лето, а потому увидеть феномен вполне возможно. Но это не так – странность события в Аргентине заключается в том, что в это время серебристые облака концентрируются за южным полярным кругом. А увидели их на 51,6 градуса южной широты.



Серебристые облака над Львовом 2 июля 2021 года / Фото Вячеслав Журба

Чтобы убедиться, что над средними широтами Южной Америки витают именно серебристые облака ученые использовали лазерный радар. Его эхо вернулось с высоты 85 километров, что подтвердило догадку.

Ученые называют возможной причиной несезонного феномена – недавнее извержение вулкана вблизи острова Тонга, что было мощнее взрыва ядерной бомбы. Специалисты говорят, что тогда в атмосферу был выброшен шлейф мелких частиц пепла и, что главное, водяного пара. Если эти частицы достигли мезосферы, то могли вызвать образование серебристых облаков.