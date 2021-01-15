Компания Samsung 14 января провела большую презентацию. Вместе с флагманскими смартфонами серии Galaxy S21 производитель представил новые TWS-наушники Galaxy Buds Pro.

Новинка получила улучшенное качество звука, высокий уровень защиты от воды, а также наиболее продвинутую систему шумоподавления. Об этом заявили во время презентации, за которой следил и 24 канал.

К теме Презентация Samsung: представлены смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+

Характеристики

Новые Galaxy Buds Pro получили форму внутриканальных затычек со сменными силиконовыми насадками разных размеров, обеспечивает лучшее звучание по сравнению с другими TWS-наушниками компании.

Каждый наушник оснащен тремя микрофонами и акселерометром, для работы шумоподавления. Внешние звуки блокируется во время, а технология Wind Shield защищает от шума ветра.

TWS-наушники Galaxy Buds Pro

Как говорит производитель, они применили умное шумоподавление, способное заглушить до 99% окружающего шума. При этом система автоматически подстраивается под то, что происходит вокруг.

Galaxy Buds Pro получили глубокую интеграцию в экосистему Samsung. Можно смотреть видео на планшете Galaxy, слушая музыку через наушники, при этом ответить входящий звонок на смартфоне, используя все те же наушники. При этом видео автоматически останавливается, а после завершения разговора продолжит воспроизведение дальше.

Интересно Apple выпустила ограниченную серию AirPods Pro: чем интересны

Также новинка оснащена функцией пространственного 360-градусного звучание. Благодаря этому создается впечатление, что пользователь слушает звук с помощью многоканальной акустики

Galaxy Buds Pro способны работать на одном заряде до 18 часов. Есть поддержка быстрой зарядки. Наушники защищены от воды по стандарту IPx7.

Цена

Наушники Galaxy Buds Pro можно приобрести в трех вариантах цвета: черном, серебряном и сиреневом.

Рекомендованная стоимость новинок в Украине составляет 5499 гривен.