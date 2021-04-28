Neurable – это нейротехнологический стартап, известный по игре Awakening для VR с управлением силой мысли. Их новая разработка на этот раз использует более классический форм-фактор наушников.

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Как это работает

По словам соучредителя компании и нейробиолога Рамзеса Алькайда, идея заключалась в том, чтобы задействовать максимально привычный дизайн для получения расширенных показателей электроэнцефалограммы.

Внешний вид и внутреннее наполнение / Фото Neurable

Наушники оснащены 16-ю уникальными датчиками, которые вплетены в амбушюры из мягкой ткани.

Они способны выявлять закономерности в мозговой активности с точностью, близкой к лабораторной.

Принцип работы схож с нейроимплантами и отличается точностью, поскольку электроды находятся не внутри головного мозга, а на поверхности.

Приложение Neurable интерпретирует полученные данные и показывает в какое время человек наиболее продуктивен, или наоборот когда внимание рассеяно. Разработчики утверждают, что наушники способны улучшить концентрацию пользователя и эффективно распланировать график. Также есть возможность определить музыку, которая положительно влияет на настроение.

Смотрите короткую презентацию наушников от производителя: видео

Наушники оснащены технологией активного шумоподавления и поддерживают управление жестами. Neurable сообщает, что переключать треки или ставить их на паузу можно с помощью подмигивания или кивка головы. В этом случае устройство считывает активность мозга, которая соответствует данным движениям, и реагирует на них.

Enten функционируют на базе чипа от Qualcomm с аудиокодеком AptX. В корпус встроен микрофон. Разработчики заявляют о 12 часах автономной работы без подзарядки.

Цена и когда ждать

Продажи начнутся в мае 2022 года по цене в 399 долларов – более 11 000 гривен. Неизвестно, в каких странах они будут продаваться официально, но Neurable ведет переговоры с другими производителями устройств на предмет лицензирования собственной технологии.