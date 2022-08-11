Кстати, проблемы с подключением наушников к смартфону могут быть и с проводными версиями. Независимо от того, какую модель вы используете, можно столкнуться с проблемами, когда телефон не видит наушники или воспринимает подключение.

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Интересно, что эта проблема довольно распространена и затрагивает как недорогие наушники, так и флагманские модели известных производителей. Заметим, что такой опыт очень неприятен, он не позволяет насладиться музыкой и доставляет массу неудобств. Но этому можно справиться и мы расскажем о нескольких способах решения проблем с подключением наушников.

Проблемы с подключением ведущих наушников

Как следует, начать стоит по причинам проблем с подключением. Их может быть несколько в зависимости от типа наушников. И хотя сейчас на рынке становится все меньше смартфонов с 3,5 миллиметровым разъемом для проводных наушников, начнем именно с них, поскольку способ подключения здесь самый простой.

Казалось бы, какие вообще могут быть проблемы? Все, что нужно сделать – вставить штекер наушников в подходящий разъем. Сделать это невозможно. Однако и здесь бывают подводные камни.

Если вы подключили проводные наушники к смартфону, на панели уведомлений должен появиться соответствующий индикатор в виде наушников, предупреждающий, что воспроизведение звуков происходит через внешний источник.



Ведущие наушники могут иметь собственные сложности с подключением / Фото Unsplash

Если вы не видите такого индикатора, музыка продолжает играть через динамик устройства, вы столкнулись с одной из следующих проблем:

штекер наушников вставлен в разъем не до конца;

разъем замусоренный;

кабель поврежден;

наушники не работают.

Что касается двух последних пунктов, то музыка может не воспроизводиться через динамик, однако вы не услышите ее в наушниках, а индикатор об их подключении будет свидетельствовать о том, что штекер полностью вставлен в разъем.

Как решить эти проблемы

С первыми двумя пунктами все относительно просто – штекер нужно поправить и попытаться посильнее вставить его в разъем, а если он засорен, то его нужно прочистить.

При возникновении сложностей с подключением проводных наушников следует совершить несколько действий, которые помогут вам точно идентифицировать в чем дело.

Если вы используете телефон в чехле, снимите его. Возможно, его толщина не позволяет вставить штекер до конца.

Осмотрите аудио разъем смартфона. С течением времени он засоряется, и пыль не позволяет сомкнуться контактам штекера и порта. Для очистки используйте сжатый воздух или, например, обмотанную скрепку или зубочистку.

Убедитесь, что штекер вставлен до конца. При правильном подключении он не должен выпирать из корпуса.

Кабель может не иметь внешних дефектов, но это не значит, что он исправен – попробуйте двигаться им у самого штекера.

В некоторых случаях все могу быть исправной, а проблема касается аппаратной части и проявляется через обычный "глюк". В этом случае может помочь перезагрузка смартфона.

Крайним мероприятием является сброс параметров мобильного устройства к заводским настройкам, но для проводных моделей он менее актуален.

Если вы обнаружили, что проблемы с разъемом, или самими наушниками (поврежден провод, штекер или динамики), самостоятельно решить проблему вряд ли удастся. Однако здесь все понятно – техника не работает, значит, идем в мастерскую. В случае с беспроводными TWS наушниками определить причину проблемы несколько труднее.

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Беспроводные наушники чаще испытывают проблемы с подключением / Фото Unsplash

Телефон не видит наушников, что делать

Bluetooth-гарнитура, по существу любая модель беспроводных TWS наушников, подключается к смартфону путем использования беспроводного канала Bluetooth. Следовательно, если ваш смартфон "не видит" наушников, проблемы могут быть следующими:

наушники уже соединены и подключены к другому смартфону (ноутбуку, планшету или телевизору);

наушники не переведены в режим сопряжения с устройством;

при подключении возникает неизвестная ошибка (программный сбой);

беспроводному соединению мешают препятствия, будь то скопление людей или стены;

последствия неправильной перепрошивки гарнитуры.

Во всех этих случаях проблему удается решить без обращения в сервисный центр. Важно лишь четко соблюдать требования инструкции. Далее мы рассмотрим два разных алгоритма для ведущих и беспроводных моделей соответственно.

Решение проблемы

Перед тем, как мы приступим к решению проблем, важно убедиться, что вы правильно соединяете наушники с телефоном. Если наушники не отображаются в списке доступных устройств Bluetooth, необходимо открыть инструкцию и внимательно ознакомиться с правильным методом сопряжения наушников. Предпочтительно для этого нужно открыть футляр и нажать кнопку на его корпусе, однако в зависимости от моделей наушников эти правила могут быть разными.

Например, производители часто пишут в инструкции, что делать в случаях, если смартфон не видит наушников, возникает ошибка при подключении или подключается только один из наушников. Часто это может быть связано с программным сбоем и разрешается сбросом наушников.

Понятно, что параллельно следует проверить заряд аккумулятора беспроводной гарнитуры, а также попытаться подключить ее к другому устройству. Кроме того, конфликт может возникнуть из-за того, что наушники уже подключены к еще одному гаджету. В этой ситуации их нужно принудительно отключить из-за настройки Bluetooth.



Удаляем наушники из списка устройств Bluetooth / Фото 24 канала

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Также проблема может быть связана с прошивкой беспроводной гарнитуры. Чтобы исправить ее, нужно сбросить наушники до заводских настроек. Обычно операция выполняется одновременным нажатием и удерживанием в течение 5-10 секунд кнопок на корпусе гарнитуры до тех пор, пока не мигают светодиоды. Однако модели на рынке настолько отличаются, что часто методы сброса могут быть разными, поэтому следует читать инструкцию производителя, или искать информацию в интернете по конкретной модели.

Надеемся наши советы будут полезны для вас. Помните – заботиться о технике нужно должно и тогда она будет служить вам верой и правдой много лет. Также не стоит забывать и о себе и соблюдать простые правила пользования гаджетами. Мы же позаботимся, чтобы вы узнали о полезных и актуальных советах в рубрике Советы Техно 24.