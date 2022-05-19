В этом случае речь идет не о взрыве, который иногда случается даже с такими гаджетами. Наушники слишком громко запустили уведомление системы Amber Alert.
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Что известно об инциденте
Все произошло еще в 2020 году, но, как это часто бывает, широко известными такие события становятся гораздо позже.
- Как сообщают источники, 12-летний ребенок, идентифицированный в иске как B.G., смотрел фильм на Netflix, используя iPhone и AirPods Pro.
- В какой-то момент сработало оповещение системы Amber Alert (уведомление о похищении детей).
- На этапе просмотра видео наушники работали на невысокой громкости, но звук Amber Alert был столь громким, что разорвал барабанные перепонки.
- После инцидента мальчик страдал от потери слуха, тошноты, головокружения и шума в ушах.
- Теперь он вынужден носить слуховой аппарат, ведь восстановлению его слух не подлежит.
Родители пострадавшего подали в суд на компанию. В иске утверждается, что Apple знает о "бракованных" AirPods, не приглушающих звук Amber Alert. Более того, Apple также не включила предупреждения о потенциальной проблеме, с которой могут столкнуться пользователи.
B.G. получил значительные временные и постоянные травмы, боль и страдания, инвалидность и нарушения [...] в прошлом, и это будет продолжаться в будущем. B.G. потерял способность жить нормальной жизнью, и он будет продолжать вести ограниченную жизнь в будущем, включая ограниченную способность зарабатывать. Кроме того, у B.G. есть медицинские счета, как прошлые, так и будущие, связанные с оказанием медицинской помощи в связи с травмами, полученными в результате неисправных AirPods,
– говорится в иске.
Иск против Apple требует не только возмещения причиненных физических и эмоциональных страданий, но и штрафа, который "накажет ответчиков за их поведение и удержит другие технологические компании от участия в таких неправомерных действиях в будущем".