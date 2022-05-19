В этом случае речь идет не о взрыве, который иногда случается даже с такими гаджетами. Наушники слишком громко запустили уведомление системы Amber Alert.

Интересно В сети показали прозрачные наушники AirPods от Apple

Что известно об инциденте

Все произошло еще в 2020 году, но, как это часто бывает, широко известными такие события становятся гораздо позже.

Как сообщают источники, 12-летний ребенок, идентифицированный в иске как B.G., смотрел фильм на Netflix, используя iPhone и AirPods Pro.

В какой-то момент сработало оповещение системы Amber Alert (уведомление о похищении детей).

На этапе просмотра видео наушники работали на невысокой громкости, но звук Amber Alert был столь громким, что разорвал барабанные перепонки.

После инцидента мальчик страдал от потери слуха, тошноты, головокружения и шума в ушах.

Теперь он вынужден носить слуховой аппарат, ведь восстановлению его слух не подлежит.

Родители пострадавшего подали в суд на компанию. В иске утверждается, что Apple знает о "бракованных" AirPods, не приглушающих звук Amber Alert. Более того, Apple также не включила предупреждения о потенциальной проблеме, с которой могут столкнуться пользователи.

B.G. получил значительные временные и постоянные травмы, боль и страдания, инвалидность и нарушения [...] в прошлом, и это будет продолжаться в будущем. B.G. потерял способность жить нормальной жизнью, и он будет продолжать вести ограниченную жизнь в будущем, включая ограниченную способность зарабатывать. Кроме того, у B.G. есть медицинские счета, как прошлые, так и будущие, связанные с оказанием медицинской помощи в связи с травмами, полученными в результате неисправных AirPods,

– говорится в иске.

Иск против Apple требует не только возмещения причиненных физических и эмоциональных страданий, но и штрафа, который "накажет ответчиков за их поведение и удержит другие технологические компании от участия в таких неправомерных действиях в будущем".

Amber Alerts разработан Apple таким образом, чтобы уведомлять пользователей iPhone, заставляя AirPods издавать громкие звуки и вибрацию. У вас есть возможность отключить уведомления для AirPods в меню Настройки – Уведомления – Отключить опцию Amber Alert.