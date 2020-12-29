Недавно Apple представила довольно дорогие наушники премиум-класса AirPods Max, стоимостью 549 долларов. Само устройство уже не из дешевых, однако компания Caviar, известная изготовлением эксклюзивных корпусов для iPhone с применением драгоценных металлов и камней, анонсировала свою версию новых наушников – они намного дороже.

Наушники Caviar AirPods Max Limited Edition будут продавать в белом и черном цветах. Обруч покрыли крокодильей кожей, пишет MSPoweruser.

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Что известно

Чаши наушников, кнопки и колесико Digital Crown изготовили из 18-каратного золота. В целом, для производства одной лишь пары наушников будет использоваться целых 830 граммов золота.



Caviar AirPods Max Limited Edition / Фото mspoweruser

За такую модификацию попросят 108 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это 3 054 874 гривны. Конечно, Caviar явно не рассчитывает, что такие дорогие наушники разойдутся огромным тиражом. Именно поэтому компания выпустит лишь по одной паре наушников каждого цвета. Соответственно, владелец эксклюзивного устройства сможет быть уверен в том, что таких нет больше ни у кого.

Напомним, AirPods Max – это полноразмерная версия наушников от компании Apple. Они получили 40-мм динамические драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами, по принципу работы схожие с динамиками в профессиональных колонках. В каждом наушнике установлено по одному десятиядерному процессору Apple H1. Также наушники оснащены функцией шумоподавления, которую обеспечивают 8 микрофонов. На одном заряде AirPods Max могут проработать до 20 часов в режиме прослушивания музыки.