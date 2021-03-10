Появились свежие детали о будущей новинке от Apple – беспроводные наушники AirPods 3. Девайс получит систему активного шумоподавления, короткую ножку, а также сменные вкладыши в комплекте.

Качественные фото опубликовал источник, получивший снимки от поставщика компонентов. Внешне будущая новинка очень напоминает AirPods Pro. Эта информация совпадает со слухами, которые были раньше.

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Что известно о AirPods 3

Как можно увидеть на снимках, AirPods 3 получат более короткую ножку, хотя была информация, что новинка будет совсем без ножек. По слухам, наушники будут поддерживать систему активного шумоподавления (ANC).

Наушники AirPods 3 / Фото gizmochina.com

Также есть информация, что вместе с AirPods 3 компания представит AirPods Pro второго поколения. Но какие нововведения будут реализованы в этой модели, пока никакой информации нет.

Когда ждать

Ранее мы писали, что на 23 марта запланирована первая в 2021 году презентация Apple. Именно в рамках этого события должны представить новое поколение AirPods. Кроме того, наконец должны показать метку-маячок AirTags.

Есть вероятность, что Apple 23 марта презентует новую линейку планшетов iPad, в частности модели серий Pro и Mini.