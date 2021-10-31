Ученые создали лед, формируемый под действием высоких температур

Еще со школы мы знаем, что вода может находиться в трех агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом. Так происходит на Земле. Но на других планетах условия могут отличаться. Поэтому при различных комбинациях температуры, давления и других условий вода может принимать около двадцати разных форм.

Полученный лед называется суперионным или Лед XVIII. Он образуется и существует при очень высоких температурах и давлении. Поэтому теоретически такой лед должен быть в глубинах таких планет как Уран и Нептун. Ранее учёные уже создавали суперионный лед – для этого ученые фактически стреляли ударной волной по капле воды. В результате этого на мгновение образовывался этот тип льда. Теперь же был построен аппарат, который позволит образовывать суперионный лед на долгий промежуток времени.

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Так образуется суперионный лед в лаборатории / Фото Nature Physics

Подробнее об образовании суперионного льда

Ученые построили специальную установку, которая позволила имитировать условия, необходимые для образования суперионного льда. Образцы были зажаты между двумя алмазами, чтобы имитировать высокое давление.

В образцы выстреливали лазером прямо через алмазы, чтобы разогреть до очень высоких температур.

Теперь образцы подвергают рентгеновскому облучению.

Когда ученые получили результат и увидели перед собой суперионный лед, даже не поверили, что им удался эксперимент. Было мнение, что прошла неизвестная и случайная химическая реакция, изменившая структуру образца. Но когда отключили лазер, лед снова вернулся к предыдущему агрегатному состоянию, а этого не может быть при химической реакции.

Неожиданными результаты были потому, что ранее прогнозировалось, что суперионный лед не образуется раньше, пока на воду не будет оказано давление более 50 гигапаскалей. А в ходе эксперимента давление было на уровне 20 гигапаскалей.

Теперь ученых ждет изучение свойств льда XVIII. Это важно, ведь, как считают ученые, суперионный лед играет немаловажную роль в образовании магнитных полей планет-гигантов.