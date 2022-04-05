Научное издательство Microbiology Society приостановило публикацию статей из России

Британское Микробиологическое общество (Microbiology Society), выпускающее пять научных журналов, объявило, что останавливает работу со статьями, при подготовке которых использовалось российское бюджетное финансирование или с участием авторов, аффилированных с организациями, публично поддержавшими боевые действия на территории Украины.

Эта пауза будет продолжаться до того момента, когда украинские микробиологи смогут безопасно продолжить работу, говорится в заявлении совета общества.

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Реакция научного сообщества на войну в Украине

После того, как российские войска ворвались на территорию Украины, многие мировые научные организации опубликовали заявления, в которых осудили действия российского государства и требовали прекращения войны. Часть из них заявила, что не будет запускать новые проекты с российскими научными организациями и замораживает существующие.

Вместе с тем, большинство научных издательств заявили, что не собираются ограничивать публикацию научных статей, поступающих от российских ученых.

Микробиологическое сообщество, созданное в Британии в 1945 году, – одно из старейших в мире. Ее первым президентом был изобретатель пенициллина Александр Флемминг. Оно издает пять рецензируемых журналов:

Journal of General Virology,

Microbial genomics,

Journal of Medical Microbiology,

Journal of Medical Microbiology,

Microbiology.

После начала войны в Украине сообщество 9 марта заявило, что сожалеет о происходящем и стремится оказать поддержку украинским коллегам. В то же время, в заявлении говорилось, что сообщество продолжит публиковать статьи ученых и из России, и из Украины и будет приглашать исследователей из обеих стран на конференции.

В конце марта организация пересмотрела свою позицию. В новом заявлении сообщество поддержало тех российских коллег, которые выступили с осуждением действий властей России, и раскритиковали руководителей вузов. Кроме того, было решено, что сообщество останавливает работу с рукописями статей, чьи авторы получали финансирование из российского бюджета или имеют афилиации с российскими организациями, публично поддержавшими боевые действия на территории Украины.