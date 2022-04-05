Эта пауза будет продолжаться до того момента, когда украинские микробиологи смогут безопасно продолжить работу, говорится в заявлении совета общества.

Не пропустите Российские ученые – без научных материалов: Scopus и Web of Science ограничивают сотрудничество

Реакция научного сообщества на войну в Украине

После того, как российские войска ворвались на территорию Украины, многие мировые научные организации опубликовали заявления, в которых осудили действия российского государства и требовали прекращения войны. Часть из них заявила, что не будет запускать новые проекты с российскими научными организациями и замораживает существующие.

Интересно! Вместе с тем, большинство научных издательств заявили, что не собираются ограничивать публикацию научных статей, поступающих от российских ученых.

Микробиологическое сообщество, созданное в Британии в 1945 году, – одно из старейших в мире. Ее первым президентом был изобретатель пенициллина Александр Флемминг. Оно издает пять рецензируемых журналов:

Journal of General Virology,

Microbial genomics,

Journal of Medical Microbiology,

Journal of Medical Microbiology,

Microbiology.

После начала войны в Украине сообщество 9 марта заявило, что сожалеет о происходящем и стремится оказать поддержку украинским коллегам. В то же время, в заявлении говорилось, что сообщество продолжит публиковать статьи ученых и из России, и из Украины и будет приглашать исследователей из обеих стран на конференции.