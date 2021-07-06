Если вам нужно изменить поведение ноутбука при закрытии крышки, например, сделать так, чтобы он не переходил в режим сна, то эта инструкция для вас. Это может понадобиться, например, если вы работаете подключив ноутбук к монитору и клавиатуре.

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Изменив эти настройки вы сможете закрыть ноутбук и поставить его на подставку продолжив работу.

Меняем функции при закрытии крышки ноутбука

Для того, чтобы изменить настройки действий при закрытии крышки ноутбука нужно:

Нажать ПКМ на значок аккумулятора и выбрать "Электропитание".



Переходим в настройки "Электропитание" / Фото 24 канал

Слева нажать по пункту "Выбрать действие для закрытия крышки".



Двигаемся дальше по инструкции​ / Фото 24 канал

В пункте "После закрытии крышки" выберите действия, которые будут выполняться (или указать "Ничего не делать") при этом действии во время питания от батареи и при питании от сети.



Настраиваем действия и сохраняем изменения / Фото 24 канал

Нажать кнопку "Сохранить изменения".

Готово, теперь при закрытии крышки ноутбука будет выполняться заданное вами действие.