Компания LG выпустила новый лазерный 4K-проектор. Он получил название CineBeam HU810P. Производитель утверждает, что новинка будет обеспечить "настоящее ощущение кинотеатра".

Проектор способен излучать световой поток 2700 ANSI люмен, который регулируется и адаптируется к окружающему освещению, пишет Gizmochina.

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Что еще интересного

Этот лазерный проектор должен обеспечить 97-процентное цветовое пространство DCI-P3 и несколько режимов просмотра. В частности, это режим темной комнаты и светлой комнаты.

Устройство может автоматически настраивать каждый видеокадр для обеспечения лучшего просмотра.

LG CineBeam HU810P поддерживает режимы TruMotion и Real Cinema, что позволяет пользователям смотреть фильмы так, как они были задуманы, настраивая частоту кадров до 24 Гц.

Проектор можно подключить к устройствам через порт HDMI 2.1 + eARC, или через Bluetooth.

Устройство работает на базе webOS 5.0 и поддерживает функцию Screen Share. Что касается цены, а также старта продаж – об этом информации пока нет.