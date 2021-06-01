Наслаждайтесь жизнью на полную: держите ритм с TWS-наушниками Huawei FreeBuds 4i

Сейчас практически невозможно представить себе ситуацию, когда вы выходите из дома без наушников. Необходимость поддерживать ритм дня заставляет нас все больше стремиться к беспроводным, но высококачественным решениям. Выбирая наушники, стоит сосредоточиться на таких, которые позволяют наслаждаться любимой музыкой на протяжении всего дня.

Мир музыки окружает нас

Чтобы в этом убедиться, стоит только посмотреть на статистику роста платформ стриминговой передачи музыки и постоянное увеличение количества беспроводных наушников. Однако главная проблема современного беспроводного оборудования – это время автономной работы.

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Нередко случается так, что вы надеваете наушники, чтобы послушать музыку или свежий выпуск любимого подкаста, и с огорчением обнаруживаете, что заряд устройства слишком низкий. Компания Huawei устранила эту проблему: наушники Huawei FreeBuds 4i имеют 10-часовое время автономной работы, которое гарантированно обеспечит вам доступ к качественной музыке на протяжении всего дня.

Зарядите наушники и себя

Как музыка влияет на наше настроение? Научно доказано, что музыка бесспорно влияет на то, как мы себя чувствуем по крайней мере в момент прослушивания. Слушатели интуитивно выбирают музыку, которая им подходит по настроению. Люди предпочитают слушать конкретную музыку, которая соответствует их эмоциональному состоянию в данный момент.

Музыка вызывает воспоминания и определенные мысли, но также влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Влияние музыки на то, как мы чувствуем, используется, в частности, в кинопроизводстве, для создания желаемого настроения у зрителя.

Если у вас плохое настроение, вы слушаете что-нибудь, чтобы подбодрить себя. Подобный метод используется во время сеансов психотерапии и помогает лечить тревожные расстройства. Музыка даже используется для выращивания некоторых тепличных растений.

: оказывается, что растения растут быстрее под хеви-метал!

Учитывая то, что сегодня музыка является неотъемлемой частью повседневной жизни, вы должны иметь возможность слушать свои любимые биты, когда захотите. Сколько раз вы разочаровывались из-за несвоевременно разряженного аккумулятора наушников? Процесс зарядки обычно очень длительный, а бывает, что времени совсем нет. А что, если бы существовало простое решение этой проблемы?

Откройте для себя Huawei FreeBuds 4i, наушники, которые используют быструю зарядку. Всего 10 минут на зарядке обеспечат вам 4 часа прослушивания музыки.

При полной зарядке чехла и наушников вы получаете до

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Не пропустите ни шагу без музыки

Наушники Huawei FreeBuds 4i созданы для того, чтобы сопровождать вас в течение дня от дороги на работу до походов в магазин, пробежки или занятий любимыми хобби. Ваш досуг пройдет еще приятнее под звуки любимой музыки.

А чтобы сосредоточиться на повседневных задачах, воспользуйтесь FreeBuds 4i и их системой объемного звучания. С новыми микрофонами и датчиками вы будете в центре событий каждый раз, когда вставляете их в уши. Кроме того, новые FreeBuds 4i оснащены специальной системой шумоподавления. Одним прикосновением вы можете устранить бесконечный беспорядок и отфильтровать все лишнее, кроме музыки, конечно.

Управляйте своими наушниками

Чтобы добиться качественного активного шумоподавления, новые FreeBuds используютдля обнаружения окружающего шума и применяютактивного шумоподавления для создания инвертированных акустических волн для его подавления.

Прослушивание музыки – отличный способ не только хорошо провести время или улучшить настроение. Это также помогает лучше сконцентрироваться на работе или расслабиться после напряженного дня. Чтобы полноценно насладиться музыкой, стоит помнить, что хорошо подобранные песни могут иметь расслабляющий эффект, успокаивать ум и даже ускорять процесс обучения.

Когда мы слушаем музыку, наш пульс "подстраивается" под ритм песни. Спокойная музыка замедляет дыхание, снижает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и даже уровень кортизола, гормона стресса.

Оба наушника FreeBuds 4i имеют встроенные датчики для интуитивно понятного сенсорного управления, а усовершенствованный алгоритм обеспечивает хорошую чувствительность и лучший отклик. Слушайте музыку, звоните и уменьшайте шум – и все это с помощью нескольких простых жестов:

дважды нажмите для воспроизведения музыки (воспроизведение/пауза);

во время голосового вызова нажмите для того, чтобы поднять или положить трубку;

используйте длительное нажатие, чтобы включить или выключить систему ANC и запустить режим сосредоточения.

Кстати, поверхность наушников имеет глянцевое покрытие, которое отталкивает грязь и устойчиво к царапинам, а алгоритм защиты от запотевания помогает избежать ошибочных нажатий.

Наушники Huawei FreeBuds 4i можно использовать с любым оборудованием, которое вам необходимо, независимо от операционной системы вашего смартфона. Их легко подключить ко всем смартфонам на базе iOS и Android.

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Цена и акция

FreeBuds 4i – отличный выбор для меломанов. Эти наушники смогут порадовать пользователей не только качественным звуком, но и ценой. Обычная стоимость FreeBuds 4i составляет 2 399 гривен, но в июне наушники можно приобрести с приятной скидкой, всего за 1 999 гривен.