Нет, зыбучие пески не так опасны, как может показаться. Поскольку плотность песка больше плотности человеческого тела, то мы можем в нем застрять, но утонуть в нем будет сложнее. Но это не значит, что зыбучими песками можно безопасно ходить, ведь выбраться из ловушки самостоятельно будет очень трудно.

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Зыбучие​ пески: смотреть видео онлайн

Трудно ли выбраться из зыбучих песков, если застрять в них

Зыбучие пески – это песок, который насыщен водой из подземных источников. Поэтому частицы песка теряют контакт друг с другом, а весь песок теряет плотность.

Из-за высокой плотности утонуть в нем не получится. Но ноги все равно затянет вниз. Чтобы выбраться из ловушки нужно лечь на песок, чтобы распределить массу тела.

Из-за высокой вязкости быстро освободиться не получится. Нужно медленно двигаться, чтобы позволить воде заполнить полости вокруг ног. Это позволит высвободить ноги.

Быстро двигаться в массе из песка и воды не получится, ведь резкие движения ногами малоэффективны. Все из-за высокой вязкости смеси. Если резко подвигать концовкой, то образуется полость, которую густой песок не успеет быстро заполнить, поэтому возникает вакуумное разрежение. Полость "закрывается" благодаря атмосферному давлению – возникает впечатление, что вас засасывает глубже.

Кроме того, зыбучие пески – это неньютоновская жидкость. Такая жидкость увеличивает свою вязкость при воздействии на нее силы. Поэтому, если делать резкие движения, песок вокруг будет становиться твердым и не даст освободиться.

Чтобы высвободить ногу из плена зыбучего песка со скоростью 1 сантиметр в секунду, нужно приложить силу, чтобы самостоятельно поднять легковой автомобиль.

Зыбучий песок не убивает, но может обездвижить. Не имея возможность самостоятельно выбраться из плена песка и воды, человек погибает от жажды и голода. Часто коварная ловушка ждет на берегах морей и в нее можно попасть во время отлива. Прилив может утопить того, кто попал в плен песка.

Спасение из зыбучих песков: смотреть видео онлайн