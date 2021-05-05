Есть очень много факторов, которые влияют на комфортный температурный режим на нашей Земле. Эти же факторы не позволяют нам с высокой точностью рассчитать, насколько близко наша планета может находиться к Солнцу, чтобы человечество могло на ней существовать. Уровень солнечного излучения, состав атмосферы, погодные условия и способность Земли отражать солнечные лучи – все это не дает ученым возможности просчитать все с точностью до миллиметра.

Читайте на сайте День Солнца: какие опасности скрывает наше светило



У разных звезд зона, пригодная для жизни отличается / Фото New Atlas

Каким примерно должно быть минимальное расстояние до Солнца

Ученые смогли вычислить приблизительное расстояние до Солнца, ближе которого Земля уже не будет для человечества так комфортна. Этот показатель составляет 0,95-0,99 астрономических единиц.

Что такое астрономическая единица? Это среднее расстояние от Земли до Солнца равно 149,6 миллионам километров.

То есть если Земля приблизится к Солнцу примерно на 1,5 миллиона километров, то жизнь на ней может стать невозможной. А это всего четыре расстояния от Земли до Луны.

Зона, пригодная для жизни: смотрите видео онлайн