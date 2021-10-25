Насколько велик самый большой спутник Солнечной системы

Крупнейший объект Солнечной системы – это Солнце. Звезда доминирует и по массе, и по размерам. Ниже Солнца располагаются планеты. Но у нас ложное представление, что спутники планет всегда меньше самих планеты. Оказывается, что это не всегда так.

Ганимед – это один из четырех галилеевых спутников Юпитера. Также он самый большой спутник Солнечной системы. Он несколько велик, что по размерам превосходит даже планету Меркурий. А наша Луна в два раза меньше Ганимеда.

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Подробнее о самом большом спутнике Солнечной системы

Чтобы понять, насколько большой Ганимед, нужно его сравнить с другими. Экваториальный диаметр спутника составляет около 5 634 километров. Например, диаметр Луны значительно меньше – около 3 476 километров. А диаметр Меркурия – 4 878 километров, что тоже меньше, чем у Ганимеда.

Следует отметить, что хотя Ганимед имеет большие размеры, чем у Меркурия, но уступает ему массой.

Ученые считают, что Ганимед сформировался из общего с Юпитером газопылевого облака, а не был, например, захвачен мощной гравитацией планеты-гиганта. Поверхность спутника в значительной степени состоит из водяного льда. Также водяной пар был обнаружен в разреженной атмосфере Ганимеда.

На фотографиях можно заметить многочисленные кратеры, трещины и складки поверхности. Одним из самых интересных объектов поверхности является Цепочка Энки. Вероятно, эта геологическая структура образовалась после того, как комета или другое космическое тело раскололось на многочисленные обломки, которые и врезались в Ганимед.



Цепочка Энки на поверхности Ганимеда / Фото Wikipedia

Трещины и складки на поверхности образованы, вероятно, гравитационным влиянием Юпитера. Газовый гигант будто сминает гравитацией спутник, что приводит к образованию трещин. Но также возможен сценарий, при котором такие структуры на поверхности стали следствием криовулканизма.

Под поверхностью Ганимеда, как предполагают ученые, располагаются океаны с соленой водой. Теоретически, океаны разделены прослойками льда. Но в некоторых местах вода может примыкать к каменистой мантии. Это означает, что в таких местах могут располагаться подводные вулканы, которые выбрасывают в окружающее пространство различные химические вещества и обеспечивают комфортный температурный диапазон вокруг себя. Это дает надежду на возможность существования жизни возле таких объектов.

Кстати, недавно автоматическая межпланетная станция NASA Juno осуществила близкий пролет возле Ганимеда. Благодаря этому были получены многочисленные фотографии поверхности спутника.