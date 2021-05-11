Масляный светильник намеренно заложили в фундамент сооружения во время его строительства. Полагают, такое действие имело ритуальное значение: лампа, вероятно, выполняла защитную роль. Подобные вещи в основах зданий нередко встречаются в древних обществах. Для них используют различные сакральные предметы, орудия труда, оружие, монеты, зерна злаков и прочее.

Интересно Apple возвращается на рынок игровых консолей: обещают мощный процессор и трассировку лучей

Чем интересна находка

Бронзовая лампа нетипичная – она отлита в виде половины мужской головы.

Лицо выполнено в гротескном стиле, традиционном для античных изображений театральных масок и мифологических фигур сатиров и силена, связанных с культом Вакха – Диониса – Либера.

В области бороды сделано отверстие для фитиля, а рельефно очерченный и широко открытый рот имеет отверстие для масла.

Ручка светильника выполнена в виде листа аканта, традиционного для растительных мотивов в римском изобразительном искусстве.

В области лба есть петелька для подвешивания.

Как выглядит найденная лампа / фото Israel Antiquities Authority

Внутри лампы обнаружили хорошо сохранившийся льняной фитиль. Исследователи планируют провести микробиологические исследования волокон в поисках следов масла и определить, использовалась ли лампа по своему прямому назначению, прежде чем была заложена в фундамент.

Вторая половинка

Исследователи сразу же предположили, что существует еще одна часть лампы – это мог быть комплект из двух симметричных половинок. Но шанс найти парный артефакт археологи расценили как маловероятный.

Однако буквально через несколько дней после объявления о находке появилась информация, что вторая половина иерусалимской лампы была найдена девять лет назад в Будапеште, пишет The Times of Israel.

С археологами Израиля связался венгерский исследователь Габор Лассани и сообщил, что, возможно, он владеет второй половиной светильника. Этот экземпляр нашли в 2012 году при раскопках Аквинка — римского города на территории современного Будапешта.



Будапештская половина бронзового светильника / Фото Bakos Ágnes–Tihanyi Bence / Budapesti Történeti Múzeum

Интересно, что венгерская лампа тоже была найдена в нижней части здания. Исследователи провели предварительное сравнение ламп. Израильская часть светильника изображает левую половину лица, а венгерская — правую.

Артефакты одинаковые по размеру. С тыльной стороны в каждом имеется соединительный паз, в одном случае выпуклый, а в другом вдавленный.

Израильские археологи планируют изготовить трехмерную копию своего светильника и отправить ее в Венгрию для сравнения половинок.