Нашествие дезинформации и неопределенность: что говорят о будущем Twitter в руках Илона Маска

Илон Маск покупает Twitter. Эта новость мгновенно облетела мир и заставила говорить о том, какими могут быть последствия сделки. Как оказалось, не все обозреватели и эксперты настроены оптимистично.

Чиновники администрации США, а также ближайшие соратники Джо Байдена, включая 44-го президента Барака Обаму, опасаются, что покупка Илоном Маском Twitter приведет к возвращению в соцсеть 45-го президента Дональда Трампа. Это, по их мнению, приведет к росту дезинформации в социальной сети накануне промежуточных выборов в Конгресс, а также президентских выборов 2024 года.

Интересно Илон Маск таки купил Twitter: после закрытия сделки компания станет частной

Дональд Трамп уже ответил

Источники утверждают, что в администрации Байдена внимательно следят за покупкой Twitter, опасаясь неприятных последствий.

Однако бывший президент уже прокомментировал эту информацию, и демократы могут немного успокоиться.

Его слова цитирует издание Fox News: "Я не вернусь в Twitter, Я собираюсь остаться в TRUTH. Надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он внесет в него улучшение, и он хороший человек, но я собираюсь остаться в TRUTH."

TRUTH – это новая социальная сеть, которую сам Трамп запустил недавно, поскольку был заблокирован большинством популярных сервисов, таких как Twitter, Facebook или YouTube.

Вместе с тем соратники Трампа высказывают мнение, что он все же не сможет удержаться. CNBC, в частности, ссылается на неназванных лиц, стремящихся убедить его вернуться.

У Маска были тесные отношения с Трампом, когда тот еще был у власти. Глава Tesla, SpaceX, а теперь и Twitter сидел в двух консультативных советах президента, прежде чем уйти в отставку, когда США вышли из Парижского климатического соглашения. Позже Трамп заявил, что считает Маска одним из "великих гениев мира". Маск же не раз критиковал Байдена за то, что он не признает роль Tesla как лидера в индустрии электромобилей.

Напомним, в свое время Дональда Трампа заблокировали в твиттере после событий в Капитолии 6 января 2021 года, когда разъяренная результатами выборов толпа начала штурмовать Конгресс. Сам же Трамп, который проиграл выборы, обвинили в призывах к беспорядкам и насилию. До этого соцсеть постоянно маркировала его твиты как недостоверные или вообще удаляла за нарушение правил.

CEO Twitter Параг Агравал о будущем соцсети

Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал, пробывший на своем посту всего несколько месяцев – с 29 ноября 2021 года – заявил сотрудникам в понедельник, что будущее компании неопределенно после приобретения ее Илоном Маском. После закрытия сделки неясно, в каком направлении пойдет платформа, являясь частной, пишет Reuters.