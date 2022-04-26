Чиновники администрации США, а также ближайшие соратники Джо Байдена, включая 44-го президента Барака Обаму, опасаются, что покупка Илоном Маском Twitter приведет к возвращению в соцсеть 45-го президента Дональда Трампа. Это, по их мнению, приведет к росту дезинформации в социальной сети накануне промежуточных выборов в Конгресс, а также президентских выборов 2024 года.
Интересно Илон Маск таки купил Twitter: после закрытия сделки компания станет частной
Дональд Трамп уже ответил
- Источники утверждают, что в администрации Байдена внимательно следят за покупкой Twitter, опасаясь неприятных последствий.
- Однако бывший президент уже прокомментировал эту информацию, и демократы могут немного успокоиться.
- Его слова цитирует издание Fox News: "Я не вернусь в Twitter, Я собираюсь остаться в TRUTH. Надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он внесет в него улучшение, и он хороший человек, но я собираюсь остаться в TRUTH."
- TRUTH – это новая социальная сеть, которую сам Трамп запустил недавно, поскольку был заблокирован большинством популярных сервисов, таких как Twitter, Facebook или YouTube.
Вместе с тем соратники Трампа высказывают мнение, что он все же не сможет удержаться. CNBC, в частности, ссылается на неназванных лиц, стремящихся убедить его вернуться.
Напомним, в свое время Дональда Трампа заблокировали в твиттере после событий в Капитолии 6 января 2021 года, когда разъяренная результатами выборов толпа начала штурмовать Конгресс. Сам же Трамп, который проиграл выборы, обвинили в призывах к беспорядкам и насилию. До этого соцсеть постоянно маркировала его твиты как недостоверные или вообще удаляла за нарушение правил.
CEO Twitter Параг Агравал о будущем соцсети
Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал, пробывший на своем посту всего несколько месяцев – с 29 ноября 2021 года – заявил сотрудникам в понедельник, что будущее компании неопределенно после приобретения ее Илоном Маском. После закрытия сделки неясно, в каком направлении пойдет платформа, являясь частной, пишет Reuters.
- Сообщается, что когда Агравал выслушал вопросы персонала о планах Маска относительно компании, возможные увольнения и обоснования соглашения советом директоров, он заявил, что эти вопросы следует задавать Маску.
- Сам же Илон Маск уже подтвердил, что вскоре встретится с сотрудниками Twitter и ответит на все их вопросы.
- По всей вероятности, что и сам Агравал больше не будет директором, ведь его видение явно не соответствует планам нового владельца.