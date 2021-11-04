Наша планета теряет зоны умеренного климата: чем это грозит человечеству

Ученые смоделировали изменения, которые произойдут в 45 биомах мира в результате климатических сдвигов, и пришли к выводу, что влияние климата на эти территории в ближайшие годы усилится в три раза, если эмиссия углекислого газа продолжится прежними темпами.

Исследователи из американского Общества охраны окружающей среды обнаружили, что биомы планеты заметно изменились по сравнению с их состоянием в начале XX века. Болшьше всего изменения коснулись арктических лесов, хвойных лесов умеренного пояса и тропических хвойных лесов.

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Площадь воздействия составляет 27 миллионов квадратных километров или 18,3% поверхности суши. Границы между зонами сдвинулись в сторону полюсов и возвышенностей, что ведет к расширению зон экваториального климата и сокращению зон умеренного климата.

Прогнозируемые изменения станут нарастать быстрыми темпами, особенно если не будут приняты меры по сокращению эмиссии СО2, считают авторы исследования. Они коснутся еще 62 миллионов квадратных километров или 42,6% суши,

– говорится в исследовании.

Какие биомы Земли уменьшатся больше всего

Приполярную дождевую тундру, мокрую и влажную тундру ожидает наибольшее сокращение, тогда как тропические мокрые леса, тропические дождевые леса и влажные леса умеренного климата разрастутся. В арктических и полярных широтах произойдет значительное сокращение биома, хотя из-за их большой площади это будет не столь заметно.

Как это повлияет на людей

Вероятные изменения в биомах мира повлияют на благосостояние людей и биоразнообразие. Большие территории мира станут более жаркими и сухими, и это уже происходит в биомах Земли,

– отметил ведущий автор статьи Пол Элсен.

За последние 450 миллионов лет на Земле произошло пять больших вымираний. Сейчас в разгаре шестое, которое в отличие от предыдущих вызвано не естественными причинами, а деятельностью человека. Ученые подсчитали, что для того, чтобы восполнить потери привычным эволюционным путем, понадобятся миллионы лет.