Долгие годы астрономы наблюдают за Вселенной в надежде обнаружить внеземные цивилизации. Но для того, чтобы на планете была жизнь, на ней должна быть вода. Рассчитать вероятность такого сценария казалось слишком сложным, поскольку ученые предполагали, что землеподобные миры получили воду благодаря случайности, когда с планетой столкнулась большая глыба льда.

Исследователи из Дании утверждают, что вода на Земле может присутствовать с самого ее рождения. С помощью компьютерного моделирования ученые вычислили скорость формирования планет из различных строительных блоков.

Интересно NASA предложило искать признаки жизни на загрязненных планетах

Особенности формирования Земли

Ученые пришли к выводу, что подтверждает гипотезу так называемой "галечной аккреции": что Земля образовалась 4,5 миллиарда лет назад из частиц льда и углерода миллиметрового диаметра, которые вращались вокруг всех молодых звезд Млечного Пути. Частицы объединились в объект размером с гальку, которая росла, пока, через 5 миллионов лет, не стала размером с нынешнюю Землю. Одновременно росла температура поверхности, вызывая испарение льда, так что сегодня планета состоит из воды только на 0,1%, даже несмотря на то, что 70% поверхности покрыто водой.

Все наши данные указывают на то, что вода была частью строительных блоков Земли с самого начала. И поскольку молекула воды встречается часто, существует разумная вероятность, что это применимо ко всем планетам Млечного Пути. Решающее значение для наличия жидкой воды имеет расстояние планеты до ее звезды,

– заявил профессор Андерс Йохансен из Университета Копенгагена.

По словам Йохансена, Н2О можно обнаружить повсюду в галактике, так что его гипотеза позволяет предположить, что множество других планет сформировались таким же образом, как Земля, Марс или Венера. А если они образовались из тех же исходных материалов и при тех же температурных условиях, что и Земля, большие шансы того, что на них примерно столько же воды и континентов, и такие же благоприятные условия для жизни, как у нас.

Команда ученых ждет появления телескопов нового поколения, которые позволят наблюдать за экзопланетами и определять объемы водяного пара. Эти данные позволят точно установить наличие и размеры океанов в этих мирах.