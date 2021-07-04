Как NASA защищает Марс от земных бактерий

Ученые не могут позволить, чтобы земные формы жизни попали на другие космические тела, где они могут развиться. Особенно это касается тех космических тел, где теоретически может существовать своя уникальная жизнь. Спутники Юпитера, Титан и, конечно, Марс.

Санитарные процедуры и методы стерилизации, разработанные NASA, почти гарантируют, что аппараты будут очищены от земной жизни. Космическое агентство всеми силами пытается "спасти космос" от земной жизни. Это концепция предотвращения биологического перекрестного заражения, чтобы защитить наших небесных соседей от нас и защитить нас от любых загрязнений, какие могут попасть через космические аппараты на Землю.

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Марсоход Perseverance в так называемой "чистой комнате" / Фото Popular Mechanics

Для чего стерилизовать космические аппараты

Чтобы не перепутать внеземную жизнь с нашей. Представьте, что земные бактерии попали на Марс и развились. В результате исследователи обнаружат там жизнь и подумают, что она внеземная. А через некоторое время окажется, что это привычная нам жизнь родом из Земли.

Чтобы уберечь возможную внеземную жизнь от уничтожения нашей.

Как NASA удается очищать космические аппараты от жизни

В начале космической эры спутники и другие аппараты буквально запекали. Их подвергали воздействию очень высоких температур, чтобы убить все формы жизни, которые могли быть на них. Конечно, такой метод оказался максимально неэффективным.

Если корпус машины мог легко перенести воздействие высокой температуры, то электроника или другие чувствительные системы – нет. Агентство начало искать лучшие и более надежные способы стерилизации. Так появились "чистые комнаты".

В таких комнатах на 30 кубических сантиметров пространства приходится менее 10 тысяч частиц, размер которых составляет 0,5 микрона. Такой чистоты удается достичь благодаря постоянному мониторингу, надежным системам фильтрации, последовательной очистке с помощью дезинфекционных средств, а также тщательно продуманному процессу дезинфекции для тех, кому нужно там работать.

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Техники и инженеры, работающие в помещении, должны принимать душ накануне вечером, чтобы на коже образовались масла, и она с меньшей вероятностью отшелушивалась. Запрещены духи, шампуни, лосьоны, дезодоранты,

– рассказывает менеджер по эксплуатации оборудования "чистой комнаты" High Bay 1 Роджер Фрэнсис.



"Чистая комната" / Фото Popular Mechanics

В 2021 году NASA очищает аппараты комбинированными методами. Например, термостойкие материалы космических аппаратов подвергаются воздействию высоких температур, чтобы убить все возможные микробы на них. Другие детали дезинфицируются спиртом и пероксидом водорода. Пока аппарат находится в "чистой комнате", его постоянно протирают влажными салфетками с содержанием спирта.

Несмотря на такие процедуры, идеальной чистоты достичь нельзя. И все же это максимально уменьшает вероятность занесения "нашей" жизни на другие космические тела.

Настоящие проблемы могут возникнуть, когда начнутся пилотируемые полеты, например, на Марс. Ведь человека так дезинфицировать не получится. Защита Марса от людей может оказаться более сложной задачей, чем добраться туда.