Марсианский вертолет Ingenuity пережил зиму и возвращается к работе

Марсианский аппарат Ingenuity 6 сентября совершил новый полет. Его успешность была крайне важна для NASA, ведь ему предшествовали два месяца простоя и угроза больше не включиться.

К счастью, первый полноценный запуск после паузы прошел успешно. Перед этим 30 августа он совершил "скачок" на 2 метра, чтобы стряхнуть с лопастей пыль.

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Ingenuity не летал с 11 июня.

В рамках нового этапа своей марсианской миссии вертолет за 56 секунд пролетел около 97 метров.

Полет доставил его к остаткам давно высохшей дельты реки, которую марсоход NASA Perseverance исследовал в течение последних пяти месяцев или около того.

Никакие сбои в работе не были замечены, поэтому Ingenuity может продолжить выполнять задачи на Марсе.

Интересно, что этот аппарат не является полноценным исследователем, ведь был создан исключительно для тестирования самой возможности полета на Красной планете, где атмосфера у поверхности по плотности составляет всего около 1 процента от земной. Ученые рассчитывали всего на пять запусков, но в результате аппарат без проблем многократно превысил этот план.

Напомним, в феврале 2021 года Ingenuity и Perseverance вместе приземлились внутри кратера Езеро шириной 45 километров, в котором миллиарды лет назад находилась дельта реки и большое озеро. Perseverance ищет признаки старой жизни на Марсе и собирает образцы горных пород для будущего возвращения на Землю. Ingenuity теперь играет роль разведчика, помогая команде Perseverance выбирать лучшие маршруты движения и определять перспективные с научной точки зрения места.